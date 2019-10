Polémica entre PSOE y PP sobre la seguridad en Sevilla

El concejal de Gobernación y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Juan Carlos Cabrera, ha replicado al portavoz municipal del PP, Beltrán Pérez, que el Gobierno local del PSOE ha convocado 207 plazas de Policía Local entre nuevos agentes (para cubrir plazas vacantes) y promociones internas frente al "balance cero" que dejó el PP durante su gobierno, así como se ha aprobado una nueva RPT para el cuerpo.

"Exigimos al PP seriedad, rigor y coherencia en sus declaraciones en torno a la seguridad porque es un tema muy delicado que no debería utilizarse, como hace recurrentemente Beltrán Pérez, como arma electoralista", ha indicado Cabrera.



"Lo que hoy sufrimos es consecuencia de la Ley Montoro impulsada por el PP, una ley que le sirvió a Zoido de excusa perfecta para no hacer nada, ya que sacó cero plazas de Policía Local, compró cero chalecos (antibala) y no hizo inversiones, frente a este Gobierno, que ha buscado todas las opciones posibles para aumentar el número de agentes (frente a la acumulación de plazas vacantes) y que lleva haciendo inversiones durante los últimos cuatro años para mejorar su situación", ha señalado Cabrera, quien ha añadido que "es increíble el cinismo de Beltrán Pérez cuando habla, por ejemplo, de la necesidad de comprar pistolas táser, cuando ellos no se gastaron nada ni siquiera en chalecos para nuestros agentes".