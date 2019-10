Entre todos recordaron cómo fueron cubriendo poco a poco las necesidades sanitarias del barrio. «Comenzamos en la planta baja de la casa de un vecino, le siguió unas prefabricadas, y, por fin, hastiados de nuestras luchas se construyó el edificio actual. Desde un principio, no lo dotaron con todo el personal sanitario, pero, en mayor o menor medida, hemos ido teniendo cubiertas nuestras necesidades sanitarias... Y, de pronto, no solo nos dejan sin pediatra en verano, navidades y fiestas primaverales, sino ahora de lunes a viernes en todo el barrio».

Una situación preocupante que relataron los niños del barrio en la carta dirigida a los poderes políticos que se leyó en este acto. «Le preguntamos a nuestros papás, mamás y abuelas... ¿por qué cuando nos ponemos enfermos tenemos que salir del barrio? Cuando nos encontramos mal no queremos pasar tanto tiempo desde que cogemos el autobús 52 [por la línea de Tussam] hasta llegar al centro de salud de La Plata, un centro colapsado por tantos niños a los que atender... No queremos pasar calor, frío ni mojarnos».

Los padres de Palmete han asegurado que el «colapso» en La Plata es tal que «desde la semana pasada solo se están atendiendo los casos de urgencia». Para ello, indican, se ha dispuesto un dudoso filtro para catalogar los historiales que van llegando al mostrador. «Los propios trabajadores que están allí realizan un improvisado triaje para valorar si la pediatra desbordada puede atender a nuestros hijos».

Pero la gota que ha colmado el vaso de la paciencia llegaba hace solo unos días. Los representantes vecinales cuentan que entonces mantuvieron un encuentro con el director del Distrito Sanitario para trasladarle el problema y exigir una solución. La respuesta no solo no contentó a los padres, sino que los ha indignado aún más. «Nos reconoció abiertamente que no hay pediatras. Que la bolsa está vacía y que la Consejería no tiene pediatras para contratar. Los profesionales que van saliendo hoy en día, o bien se van a otras comunidades donde pagan más, o a los centros privados. Somos ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos y creemos que con esto se vulnera el derecho constitucional a la sanidad de nuestros hijos, pues la alternativa que se nos da es deficitaria y no se garantiza la accesibilidad. No hay que olvidar que somos un barrio con pocos recursos y que para llevar a los niños al médico, la mayoría de las familias tenemos que coger el autobús y emplear cerca de una hora».

Ante esta situación que afecta ya a todos los niños del distrito –contabilizan más de mil de otras barriadas-, el colectivo de vecinos y padres de San José de Palmente y la Doctora Este solicitan «con urgencia» un pediatra para el barrio. «¡Queremos y tenemos derecho a una sanidad accesible y de calidad!», concluyen al tiempo que anuncian que seguirán movilizándose para que «no se juege con la salud de sus hijos».