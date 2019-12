¿Por qué se desfiguró el rostro doña María Coronel?

Es una de las citas ineludibles del 2 de diciembre aunque no siempre es conocida por todos. El convento de Santa Inés (en la calle Doña María Coronel, en el centro de Sevilla) abre este lunes sus puertas para mostrar el cuerpo incorrupto de Doña María Coronel, fundadora de este cenobio y protagonista de una de las leyendas sevillanas más hermosas. Durante todo el día (de 9 a 13 y de 16 a 20 horas), en el coro bajo de la clausura de la iglesia conventual puede visitarse y apreciar el rostro desfigurado de la religiosa.

Su historia bien hubiese ocupado hoy en día los primeros titulares de la prensa. Doña María Coronel era hija de Alfonso Fernández Coronel, que fue copero del rey don Pedro I de Castilla, apodado por unos ‘El Cruel’ y por otros ‘El Justiciero’, y esposa de Juan de la Cerda. A consecuencia de su rivalidad con sus hermanos bastardos, los Trastamara, don Pedro los mandó matar y se quedó con sus posesiones, enamorándose perdidamente de doña María Coronel.

La noble dama huyó y se refugió en el convento de Santa Clara. Pero el monarca no desistió y mandó a sus soldados a buscarla. Cuentan que doña María se enterró a los pies de la Torre de Don Fadrique. Sobre ella crecieron matas de perejil y no pudieron encontrarla. También dice la leyenda que fue el propio rey el que la buscó en Santa Clara. Para que no dieran con ella, doña María se desfiguró el rostro con aceite hirviendo en la cocina del monasterio.

Una vez que Enrique de Trastamara ocupó el trono después de matar a su hermano Pedro, doña María recuperó las casas de su padre y fundó en ellas el monasterio de Santa Inés, donde murió siendo monja.

Este cenobio, localizado junto a la plaza de San Pedro, custodia esta historia entre la veneración, la tradición y la leyenda de la ciudad como Sevilla.