Poveda, Ara Malikian, Raiden o El Kanka, entre otros, actuarán este verano en Fibes

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de una colaboración público-privada entre Contursa, sociedad gestora del Palacio de Congresos y Exposiciones, y la empresa BEON Worldwide, ha programado para el verano en FIBES una amplia y variada programación cultural al aire libre conformada por música, teatro, cine, magia y diversos espectáculos infantiles y adaptada a las exigencias y recomendaciones sanitarias para prevenir el contagio por COVID-19 conforme a las distintas fases de la desescalada. Esta programación cultural veraniega, bautizada como ‘Kultura and Co’, supondrá la reactivación de FIBES tras la crisis del coronavirus y un impulso a la economía y al empleo y se complementará, asimismo, con otra programación en los distintos barrios de la ciudad también para el periodo estival.

“Sevilla es la primera ciudad española en concebir una programación cultural tan completa tras la crisis sanitaria, haciéndolo con todas las medidas de seguridad frente al contagio. Es también la primera ciudad en concebir un plan consensuado para la reactivación del turismo, el Plan8, que nos indica que el turismo y la cultura serán esenciales para la reactivación de la economía y, en este objetivo, FIBES será punta de lanza. Esta programación cultural no tiene precedentes ni en FIBES ni en el verano de la ciudad y, asimismo, sin precedentes por las condiciones sanitarias que conlleva. Se trata, además, de una amplia programación especialmente hecha para aquellos sevillanos y sevillanas que, por circunstancias de la actual crisis sanitaria y económica, decidan no salir de Sevilla por vacaciones. Y habrá un amplio plantel de artistas y espectáculos a precios populares y, por tanto, adaptados a la realidad social, económica y laboral post COVID-19 y que, en última instancia, pretende infundir ánimo y optimismo a la ciudadanía”, según ha explicado Antonio Muñoz, delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo.

Muñoz ha estado acompañado en la presentación de esta programación cultural en FIBES por el gerente de Contursa, Antonio Jiménez, y el CEO de la compañía BEON Worldwide, Dario Regattieri. En el espacio triangular al aire libre que conforman dos de los pabellones del Palacio de Congresos y Exposiciones, se acotará un espacio con amplio escenario y pantalla donde se desarrollarán los espectáculos, disponiéndose un auditorio con plazas sentadas y aforo inicialmente para 800 personas, con posibilidad de duplicarlo conforme así lo permitan las autoridades sanitarias y siempre salvaguardando la distancia social y el resto de recomendaciones para evitar el contagio.

Los espectáculos de conciertos, musicales, teatro, danza, magia, cine o eventos infantiles se realizarán los meses de julio y agosto, en principio de jueves a domingo, si bien conforme avance el proceso de desescalada se adelantará el inicio al martes. La entrada y la salida a este recinto al aire libre tendrán unos recorridos marcados para evitar que los asistentes se crucen y para acceder será obligatorio el uso de mascarilla, aunque dentro de los espectáculos no será necesario dado que las zonas habilitadas y acotadas para el público asistente –todas sentadas y con distintas posibilidades de formar grupos con 10 personas como máximo– guardarán en todo momento la distancia de seguridad de dos metros.

Existirá un servicio de catering cuyos productos estarán previamente preparados y empaquetados –no habrá cocina– y cualquier pago o reserva, tanto de alimentos y bebidas como de las entradas al espectáculo, se realizará de manera telemática. Los precios de las entradas estarán, como criterio general, entre los 10 y 20 euros, con un máximo de 30 en el caso de tratarse de artistas internacionales.

Antonio Muñoz y Dario Regattieri han adelantado algunos de los artistas y títulos de espectáculos que conformarán el cartel, entre ellos Miguel Poveda, Coke Maya, Raiden, Martita de Graná, Ara Malikia, MClan, 091, El Kanka, El Kanka, el musical ‘El Principito’, el cabaret ‘Babylon’ o el mago Yunque. La programación contendrá una variedad de espectáculos y estilos, y se irán anunciando en próximas semanas junto con las indicaciones para la reserva de entradas. Dario Regattieri ha hecho hincapié en que serán “precios populares” adaptados a la realidad actual de las familias y el caché de los artistas que llegarán a Sevilla.

Por su parte, Muñoz ha hecho hincapié en que esta programación cultural, a coste cero para Contursa, supone relanzar ya FIBES conforme a las propuestas planteadas en las mesas técnicas de elaboración del Plan8, que abogaban por impregnar Sevilla de cultura y espectáculos al aire libre y aprovechar el verano para así impulsar el turismo. “Algunas ciudades españolas se preparan para reabrir sus playas, nosotros nos preparamos para un verano cultural tanto para los sevillanos como para los turistas”, ha abundado.

De hecho, el delegado ha adelantado que habrá otra programación más amplia de cultura en los barrios de la ciudad y que continuará el tradicional ciclo de conciertos de ‘Las Noches en los Jardines del Real Alcázar de Sevilla’. “La cultura como oferta de calidad para la reactivación del turismo, de los comercios, de la hostelería, de la economía de la ciudad en general”, según ha argumentado.

Antonio Muñoz, asimismo, ha anunciado que la actividad congresual y ferial dentro de FIBES se retomará a mediados de septiembre. A día de hoy, están confirmados entre septiembre de 2020 y marzo próximo 21 congresos y 21 certámenes o ferias profesionales, sin contar con los que se vayan cerrando y sin los eventos culturales en el auditorio de FIBES que, al tratarse de un espacio cerrado, debe aún esperar para poder acoger espectáculos cumpliendo todas las garantías sanitarias frente al contagio. Se está trabajando, asimismo, en todo el protocolo y los elementos de seguridad sanitaria para retomar la actividad congresual.

“Queremos salvar, con ciertos ajustes, citas de gran relevancia para la ciudad, como son el SICAB, SIMOF, Expobelleza o Sevilla de Moda o el congreso internacional de la industria aeronáutica ADM Aeroespace, así como nuestra gran apuesta por la innovación en la industria turística como es la primera edición –la primera de diez– del Tourism Innovation Summit y la continuidad de la apuesta por los congresos relacionados con la medicina. FIBES volverá a ser un motor para el turismo y la economía de la ciudad”, ha concluido Muñoz.