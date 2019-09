Precintan un edificio en el Casco Antiguo usado ilegalmente como alojamiento turístico

Ante esta situación, y tras recibir la denuncia, la Unidad de Policía Turística pudo comprobar en una inspección que el edificio del hostal superaba las habitaciones y plazas autorizadas en la licencia, que permitía 6 habitaciones con 11 plazas. En la inspección, sin embargo, los agentes detectaron que había 9 habitaciones con 18 plazas.

Durante esta inspección, los agentes también comprobaron que el citado inmueble ubicado frente al hostal disponía de cinco habitaciones con 22 plazas, todas ocupadas.

Así las cosas, los agentes denunciaron las irregularidades y trasladaron el asunto a la Gerencia de Urbanismo que inició el expediente de clausura que se ha notificado hoy para su ejecución inmediata.

Dado que en el momento de la notificación había 31 clientes alojados de forma no autorizada, el titular del establecimiento está obligado a reubicar a sus clientes antes de proceder al precinto. Una vez que los clientes sean realojados se procederá al precinto del edificio, así como al requerimiento de no ocupación de las habitaciones del hostal que no aparecen autorizadas en la licencia del mismo.

Por las diferentes infracciones detectadas se iniciarán los correspondientes procedimientos sancionadores ante las distintas administraciones competentes.

El delegado de Gobernación y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, ha destacado la implicación de la Policía Local “en la lucha contra los alojamientos turísticos ilegales en la ciudad y los buenos resultados que las intervenciones que se vienen desarrollando”. “Este tipo de actividades suponen un fraude para los clientes que acuden a nuestra ciudad, que ven vulnerados sus derechos como consumidores, al tiempo que implica una clara competencia desleal contra los establecimientos del sector”, ha señalado Cabrera, quien ha garantizado que la Policía Local va a continuar con esta línea de trabajo para controlar este tipo de actividades fraudulentas.