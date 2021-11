Presentación de la X Edición de We Love Flamenco en su versión más solidaria

En la tarde de hoy ha tenido lugar el acto de presentación de la X edición de We Love Flamenco. El patio claustral del Convento de Santa Isabel de Sevilla, sede de la Congregación de Religiosas Filipenses Hijas de María Dolorosa, ha sido el lugar elegido por GO! Eventos y Comunicación para presentar la próxima edición de la Semana de la Moda Flamenca.

Del 15 al 21 de enero de 2022 tendrá lugar la X edición de We Love Flamenco, la pasarela que idearan Laura Sánchez y Javier Villa allá por el 2012, donde la moda habría de tratarse como la alta costura española y, además, se le otorgaría un tinte solidario. Por esto mismo, la empresa organizadora elegía el Convento de Santa Isabel para su presentación, y es que la congregación necesita recursos para continuar con su activa acción social, como son repartir alimento a diario a más de 200 personas, y sus casas de acogida para mujeres y menores.

El cartel anunciador, obra del ilustrador Carlos Buendía, también ha sido presentado en este acto. En él pueden verse representadas las ocho provincias andaluzas, todas y cada una de ellas, cunas de la moda flamenca y de inspiración, así como de su evolución a lo largo del tiempo.

We Love Flamenco 2022 contará con la participación de 28 firmas de moda flamenca y de inspiración, repartidas en 27 desfiles, en los que tampoco falta el tinte solidario. El ya tradicional Desfile Benéfico de la Fundación Sandra Ibarra Frente al Cáncer, donde las modelos son mujeres que luchan frente a esta enfermedad, tendrá lugar en la mañana del sábado de ‘Welove’. Además, los desfiles de We Love Flamenco infantil, cuyos beneficios son destinados a diferentes causas como Unicef o Save the children, también quedarán integrados, en esta edición, en el calendario de la semana de desfiles, y es que no podía ser de otra manera: “En este año tan especial, la vuelta de los volantes, la vuelta de nuestras ferias, fiestas y romerías, no podíamos olvidarnos de todas esas niñas que aún no han conocido lo que es el vestir de flamenca; por eso, en esta X edición no queríamos dejar fuera We Love Flamenco Infantil”, explican desde GO! Eventos y Comunicación.

Del mismo modo lo hará Viva by WLF, la ‘hermana pequeña de Welove’, para firmas y diseñadores emergentes, cuyo desfile colectivo tendrá lugar en la tarde del martes 18 de enero.

Las entradas para los desfiles estarán disponibles en la web weloveflamenco.es a partir del próximo 9 de noviembre.

“Diez años son una década, una década en la que han pasado muchas cosas; una década que tuvo un año 1, donde lo que primó fue la ilusión. La ilusión de crear algo nuevo, algo diferente, un formato que nos recordase a la Alta Costura de París y a esos desfiles de los años 60 y 70. Un formato que, a día de hoy, sigue siendo lo que vemos en We Love Flamenco, porque esa es la verdadera esencia de nuestra pasarela”, declaraba Laura Sánchez, en el inicio de la presentación.

“Lo realmente importante no ha sido la iluminación que hayamos puesto, las caras conocidas que hayan venido... sino la moda. La moda flamenca, y la moda andaluza. La moda que no deja de crecer y de adaptarse a los diferentes medios, además de ser inspiración de otros grandes diseñadores; pero, sobre todo, es nuestra. Nuestra y exportable, por todas sus facetas: puede estar de fiesta y de luto, de color y ser sobria; resume nuestro cuerpo, nuestro ser, resalta lo bello”, proseguía la modelo y empresaria onubense, quien sostenía que esta X edición se asienta sobre “esfuerzo, trabajo, tesón y un equipo humano con ganas, y con ganas de crecer”.

Del mismo modo, Javier Villa también expresaba su emoción por haber llegado a cumplir esta década de trayectoria: “Quién nos iba a decir que después de lo que hemos vivido, hoy presentaríamos una X edición de We Love Flamenco”, comenzaba el socio de Laura Sánchez, y director de la pasarela que en 2021 tuvo que celebrarse de forma online en streaming y sin asistencia de público.

“La pasarela que humildemente nació y que, con trabajo, constancia, seriedad y ganas, consiguió que la moda flamenca se posicionara donde merecía, hoy cumple 10 años”, añadía Javier, agradeciendo a su vez a los directores creativos de las 28 firmas participantes allí presentes por “creer en We Love Flamenco”.

Tras conocer el calendario de desfiles(*), ha tenido lugar el desfile-avance de temporada 2022. Aquí, tras dos años, se vieron los primeros trajes nuevos después del Covid19, ya que cada una de las firmas participantes ha estrenado un diseño de la que será su próxima colección.

“Teníamos muchas ganas de ver lo que han estado creando los diseñadores en sus talleres en estos dos años. Si es cierto que fuimos la primera pasarela en dar el paso y celebrar la edición 2021, además de dar el salto al mundo online, con nuestros fashion filmes, nada es comparable a poder sentarse en un front row y disfrutar de nuevos trajes colección en un marco incomparable como este convento”, declaran desde la organización.

Todas las propuestas, siguiendo la línea cromática del cartel, se confeccionaron en tonos rojos, azules, blanco y negro. Además, junto a los volúmenes en faldas y mangas, prevalecieron los tonos plata y metalizados. Claveles rojos aderezaban los estilismos de las modelos de We Love Flamenco, entre las que pudimos ver desfilar a Alma Cortés Bollo, alumna del curso de modelos de GO! Eventos y Comunicación.

Dando apoyo institucional al acto, y acompañando al equipo de GO! Eventos y Comunicación, diseñadores y firmas, prensa, medios, blogueros e influencers locales, también han asistido D. Juan Marín, Vicepresidente de la Junta de Andalucía, y Consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local; D. Ricardo Sánchez, Delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, y Dña. Rosa Hernández, Delegada Territorial de Turismo en Sevilla.

(*) Calendario de desfiles

Sábado, 15 de enero

· 16,30H JOSÉ HIDALGO

· 17,30H EL AJOLÍ

· 18,30H JOHANNA CALDERÓN

· 19,30H SANTANA DISEÑOS

· 20,30H MÓNICA MÉNDEZ

· 21,30H NOTELODIGO

Domingo, 16 de enero

· 16,30H CARMEN ACEDO

· 17,30H LUCÍA HERREROS / DANIEL ROBLES

· 18,30H JAVIER MOJARRO / VENTURA

· 19,30H JOSÉ MANUEL VALENCIA

· 20,30H JAVIER ORDÓÑEZ

Lunes, 17 de enero

· 18,00H GALA NOVELES

· 20,00H FORONDA & RAFA DÍAZ

Martes, 18 de enero

· 19,00H ROCÍO PERALTA

· 20,30H VIVA BY WLF (colectivo): ANTONIO ARCOS, ENGALANA, GUZMÁN, Y ANA FERREIRO.

Miércoles, 19 de enero

· 18,00H WELOVEFLAMENCO INFANTIL (I)

· 20,00H WELOVEFLAMENCO INFANTIL (II)

Jueves, 20 de enero

· 19,00H ÁNGELA Y ADELA

· 20,00H FLAMENCA POL NÚÑEZ

· 21,00H PEPA GARRIDO

Viernes, 21 de enero

· 13,00H DESFILE BENÉFICO FUNDACIÓN SANDRA IBARRA

· 16,30H MERCEDES DOBENAL

· 17,30H PACO PRIETO

· 18,30H ROCÍO MÁRQUEZ

· 19,30H PITUSA GASUL

· 20,30H ROCÍO OLMEDO

· 21,30H PABLO RETAMERO & JUANJO BERNAL