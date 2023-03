Proponen una tarifa plana de 30 euros al año en Tussam

La candidata a la Alcaldía de Sevilla por la confluencia impulsada por Podemos-Izquierda Unida, Susana Hornillo, ha dejado claro que la formación "va a apostar fuerte" para "entrar en el gobierno" municipal en caso de que los resultados electorales a partir del próximo 28 de mayo requieran la suma del PSOE con las fuerzas a su izquierda para mantener el bastón de mando de la Plaza Nueva. En este punto, se ha preguntado si los socialistas "están dispuestos a hacer políticas más progresistas", como la de implantar una tarifa plana de 30 euros al año para convertir el uso del autobús urbano (Tussam) en "un derecho".

Así lo ha presentado Hornillo en el Ciclo con los candidatos a la Alcaldía de Sevilla organizado por la Cadena SER, en el que ha afirmado que "si queremos universalizar el servicio, es fundamental hacer políticas valientes que atraigan a públicos que aún no son usuarios regulares del autobús urbano". De hacerse efectiva esta medida electoral, la actual tarjeta nominativa con validez de un año pasaría de costar 320 euros a tan sólo 30, pudiéndose acoger a la misma todos los ciudadanos que lo deseen "sin restricciones". La aplicación de esta media conllevaría la "reformulación" de la tabla de tarifas vigente, "manteniendo la gratuidad del servicio para receptores de pensiones reducidas, trabajadores que perciban sueldos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y parados de larga duración.

En materia de sostenibilidad y lucha contra el cambio climático, la candidata de Podemos-Izquierda Unida ha apostado por crear "corredores verdes" que permitan ir de un barrio a otro bajo pulmones verdes a modo de "aires acondicionados naturales". En este punto, ha reclamado que Tablada "no puede quedarse más tiempo parado ahí", reclamando convertir este espacio en un parque periurbano, situación que requiere primero lograr la titularidad de los terrenos.

Para las políticas de empleo y vivienda, Hornillo, profesora en la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla (US), ha vinculado cualquier medida a abordar un cambio de modelo productivo de manera que no esté basado en un turismo que crea "empleo temporal y precario". La candidata ha asegurado que "nos encanta que vengan a visitarnos, pero hay que ir a un turismo que enriquezca".

Sobre la tasa turística ha apostado por que esté "adaptada" al perfil del turista --según el tipo de hotel en el que se aloja, por ejemplo-- y "finalista", de forma que lo recaudado se destine a la mejora de servicios públicos en los barrios que "menos se benefician del turismo". "Por supuesto que no se debe destinar al mantenimiento de las zonas patrimoniales", ha remarcado.

La candidata se ha pronunciado sobre los cortes de luz en barrios especialmente vulnerables, calificándolos de "sangrantes", y ha vuelto a insistir en que la compañía eléctrica Endesa "vulnera los derechos de los vecinos" que "sí pagan sus facturas", por lo que ha dejado claro que, de formar parte del gobierno municipal que salga de las urnas del próximo 28 de mayo, impulsarán "contratos con cláusulas sociales" para evitar estas situaciones. Se ha mostrado partidaria del tranvía porque "el Metro va a tardar mucho", ha reivindicado el cierre al tráfico privado del Centro (Plan Respira) y afirma que las nuevas pasarelas sobre el río "habrá que analizarlas".

"La limpieza es bastante mejorable" en los barrios, ha dicho Hornillo, que ha achacado la situación al hecho de que la empresa municipal de limpieza (Lipasam) "no repone" las vacantes en la plantilla y a la "carencia" de recursos materiales. Para la candidata, Sevilla "no es una ciudad que cuida" a sus vecinos por lo que "la ciudad no es nada feminista".