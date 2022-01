Protesta en Sevilla contra las restricciones por covid

Alrededor de un millar de personas se han manifestado este domingo en Sevilla para mostrar su oposición a las vacunas contra la covid-19 y a las normas de distanciamiento social y de uso de mascarillas para frenar el avance de la pandemia.

La protesta, que había sido convocada por redes sociales y aplicaciones de mensajería, ha partido desde la plaza de Armas y ha discurrido hasta la puerta del Parlamento andaluz, donde los manifestantes han leído un manifiesto, y durante la marcha se han proferido gritos contra las restricciones aplicadas durante la pandemia.

En el cartel de la manifestación, que ha contado con la asistencia de grupos de Almería, Málaga, Cádiz, Huelva o Sevilla, aparecían fotos de los líderes de algunos de los partidos andaluces con representación parlamentaria junto al lema "¡¡Basta ya!! Todos nos sobran".

A ese lema le acompañaban las frases "No al régimen corrupto", "No a la dictadura sanitaria", "No al pasaporte de vacunación" y "No a la vacunación infantil".

Durante la marcha también, los negacionistas han repartido folletos que precisaban "Lo que le debe explicar el médico antes de 'vacunar' a su hijo contra la covid".

En estos folletos se asegura que todas estas vacunas "están en fase experimental" y "solo tienen aprobación provisional", así como que la probabilidad de que un niño enferme "de un efecto adverso de la vacuna es cuatro veces mayor a que enferme de covid".