¿Puede llegar la limitación de tiempo a los veladores sevillanos?

Los bares y restaurantes de Sevilla no aplicarán ningún límite de tiempo a los clientes para consumir en las terrazas de veladores. Tras el anuncio de esta medida por parte un establecimiento concreto situado fuera de Andalucía, la patronal hostelera sevillana se desvincula por completo de esta forma de trabajo. En palabras del presidente Antonio Luque: “en Sevilla no vamos a poner tiempo para consumir a ninguno de nuestros clientes, ni tampoco la asociación va a impulsar esta práctica en ningún caso. Cada empresario gestiona su negocio como considera oportuno, pero no podemos convertir en generalidad un caso aislado y anecdótico de unos cuantos bares que lo han hecho fuera de Andalucía”.

El sector hostelero viene sufriendo una fuerte crisis desde que comenzara la pandemia, que se ha visto acentuada con la huelga en los transportes, la guerra de Ucrania y el encarecimiento de los precios, así como la subida de la inflación hasta el 10’2%. A consecuencia de ello, cerraron sus persianas definitivamente el 20% del total de los establecimientos en Sevilla. No obstante, y a pesar de las dificultades, la hostelería mantiene que se debe a la clientela sevillana, por el apoyo recibido durante estos años complicados; y al turismo que viene a Sevilla con asiduidad. En palabras de Luque: “hemos demostrado que sevillanos y turistas sabemos convivir muy bien y en perfecta armonía, y a ese binomio nos debemos nosotros. Trabajaremos siempre por ofrecer lo mejor desde nuestros negocios para vender felicidad a quien nos visita, y para contribuir a generar riqueza y empleo en Sevilla”.

Según la patronal nacional, Hostelería de España, ninguna comunidad autónoma contempla una ley que regule actualmente el cronómetro de tiempo en las terrazas; por lo que se trata de una práctica que en cualquiera de los casos implanta de forma anecdótica un empresario hostelero.