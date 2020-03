¿Puedo volver a contagiarme de coronavirus si ya he recibido el alta?

Después de recibir el alta, ¿debo seguir en tratamiento? ¿Podemos volver a contraer la enfermedad si ya estamos curados? Expertos y científicos trabajan estudiando cómo parar al coronavirus y dar respuesta a las dudas que surgen sobre la enfermedad que tiene en cuarentena a España.

Si bien es cierto que el organismo genera una serie de anticuerpos y de defensas para reforzar el sistema inmunitario, los científicos no pueden confirmar actualmente que una persona ya recuperada no pueda contraer dos veces la enfermedad. Según declaró la Organización Panamericana de la Salud (OPS) a BBC Mundo, al tratarse de un virus “nuevo”, por el momento no se puede decir con total certeza “que una persona contagiada con el virus no pueda volver a infectarse”.

En relación a esto, el virólogo español del Centro Nacional de Biotecnología Luis Enjuanes, aseguró que “hay un porcentaje de pacientes, por lo menos un 14%, que después de haber dado negativo en la prueba, han vuelto a dar positivo”. Dado que algunos virus permanecen en el cuerpo hasta dos y tres meses después de haber sido contagiado, en el caso del coronavirus los pacientes permanecen bajo seguimiento activo una vez han recibido el alta.