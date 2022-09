¿Quién adoctrina con la Historia, La Sexta o La Razón?

En el mundo posmoderno todos los días alguien descubre la rueda y lo propaga ufano gracias a la digitalización. La globalización expone en el escaparate mundial montones de ideas y datos importantes, interesantes, pero también es espejo fiel del adoctrinamiento y las informaciones más cretinas. En la red se expresan tanto los sabios como los encabronados y el tonto del pueblo.

La Sexta, en su deseo de adoctrinar a los jóvenes en la nada, nos enseña que el Cid Campeador no era ese héroe valeroso utilizado por Franco antes y por la derecha en la actualidad sino un mercenario que lo mismo daba mandobles a los cristianos si le pagaban los musulmanes que al revés. O que eso de la convivencia idílica en la Edad Media entre judíos, cristianos y musulmanes no es cierto. O que la Reconquista no puede llamarse así. Maravilla de maravillas. La Sexta tiene que adoctrinar a sus progres y a sus rebeldes televidentes, no sea que se crean las mentiras de la historia oficial de España. Para apoyarse, echa mano de fuentes académicas de indudable valía pero escoradas hacia la nada socialdemócrata-podemita.

Claro, como La Sexta viene apoyando precisamente a los partidos que le han dado el tiro de gracia a la memoria histórica de España y del mundo y entiende por memoria histórica lo que ahora se llama memoria democrática, se ve en la obligación de elaborar programas en los que parece que ofrece rigurosas exclusivas que ya nos explicaron en el colegio y en la universidad a los miembros de mi generación y con Franco vivo. Pues anda que no es antiguo y sabido lo del Cid y lo de la mala convivencia entre las culturas del libro. Sin ir más lejos, en Sevilla tenemos la leyenda de Susona, que nos la recuerda una calle del Barrio de Santa Cruz, como ejemplo de intolerancia que se da incluso en el seno de una misma cultura. En cuanto a la Reconquista, al menos desde los años 60 tenemos claro que era mucho más importante la repoblación, como bien nos explicaba un medievalista eminente: Miguel Ángel Ladero Quesada.

Otra “exclusiva” de La Sexta es lo perversos que fueron los cristianos cuando se hicieron con el poder, tirando abajo mezquitas y levantando iglesias, mientras que los islámicos habían respetado las religiones. Es decir, La Sexta procede a segar, o intenta hacerlo, las señas de identidad de Occidente para que no seamos islamófobos ni simplones. Muy bien, ¿y cuál es entonces la alternativa?, ¿qué persigue esta cadena? ¿Quiénes somos? ¿Por qué no explica cómo la misma empresa a la que pertenece juega a ser de derechas y de izquierdas al mismo tiempo? Mientras ellos van de sabihondos históricos y de progres, sus colegas de Onda Cero, Antena 3 TV y La Razón caminan por otra acera. ¿Por qué no explica el apoyo al franquismo, en su momento, de la familia Lara, dueña de Planeta, la principal propietaria de La Sexta, Antena 3, La Razón, etc., y sus vinculaciones actuales con la banca catalana? ¿Por qué no narra el apoyo que el segundo accionista de Atresmedia-La Sexta, el grupo alemán Bertelsmann, le prestó a los nazis?

Se trata de tirar abajo supuestos mitos hispanos para no colocar ninguna alternativa, estamos ante unos seres amantes de la nada, de manipular lo ya sabido para arrebatarle a la gente las pocas o muchas ilusiones que tengan y de esa manera estimular el separatismo aunque alguien tan respetable como García Junco se queje de que los nacionalismos han traído muchas desgracias. Su nacionalismo es el nacionalismo de la hibernación, de la nada o del “amaos los unos a los otros como yo os he amado”, es decir, va contra todo atisbo de pensamiento complejo aplicado a la Historia para sumarse a los dictados de los de su cuerda y no me explico por qué ya que su Mater Dolorosa es una auténtica obra maestra. Por cierto, en ese libro afirma que la unidad española (sí, española) contra Napoleón fue sobre todo obra de las predicaciones de los curas, no de los políticos.

Si se trata de meter en las mentes jóvenes lo mierda que es la vida espero otros capítulos que completen a los anteriores. Pero sin ofrecer siempre los mismos enfoques manipuladores sobre la base de una ignorancia histórica impulsada por los mismos gobiernos a los que La Sexta está apoyando en ese contexto de buenos y malos y de relativismos que proyectan más comprensión con “el otro” que con la propia vida del mundo del que procede La Sexta.

Por su parte, para La Razón , parece que España sigue siendo “una unidad de destino en lo universal”. Titula Javier Gallego: “Napoleón, Hitler o Churchill: ocho frases sobre los españoles para la historia”. Y razona: “La importancia de España a lo largo de los siglos también se puede medir por la opinión que han dado algunos personajes históricos. Pocos países tienen una historia tan rica y vasta como la de España. Apenas China, Francia o Reino Unido pueden guardar comparación con la de nuestro país, que empezó a florecer geográficamente con la llegada de los romanos (hasta entonces, la Península Ibérica era un territorio lleno de pueblos diseminados por todo el territorio, pero con poca unidad entre sí) y nacionalmente con los Reyes Católicos en el siglo XV. España ha pasado por muchas fases a lo largo de la historia (de una posición hegemónica a nivel mundial a hundirse prácticamente en el abismo de Occidente y luego reverdecer recientemente con una Transición modélica)”.