Ramírez de Arellano deja la política y vuelve a la Universidad de Sevilla

Ramírez de Arellano fue nombrado consejero de Economía y Conocimiento en junio de 2015, y tres años después, en junio de 2018, pasó a estar al frente de la nueva Consejería de Economía, Hacienda y Administración Pública de la Junta de Andalucía, sumando competencias que hasta ese momento dependían de María Jesús Montero tras el nombramiento de la entonces consejera de Hacienda como ministra del ramo en el primer Gobierno socialista de Pedro Sánchez.

Antes de su etapa como consejero, que finalizó con la llegada de PP-A y Ciudadanos al Gobierno de la Junta en enero de 2019, Ramírez de Arellano fue rector de la Universidad de Sevilla tras vencer en las elecciones convocadas para dicho puesto en febrero de 2012, cuando relevó a Joaquín Luque al frente de la institución académica hispalense desde el cargo de vicerrector de Infraestructuras, que ocupaba desde 2008, y renunció al cargo tras su nombramiento como consejero en junio de 2015.

Con anterioridad fue también vicerrector de Postgrado y Doctorado entre 2006 y 2008, y con anterioridad (2004-2006), director del Centro de Investigación, Tecnología e Innovación de la Universidad de Sevilla (Citius). Asimismo, desempeñó diversos cargos en el equipo decanal de la Facultad de Física.

Ramírez de Arellano es autor de más de 150 publicaciones científicas nacionales e internacionales. Ha participado como investigador en más de 30 proyectos y contratos de investigación básica e industrial, nacionales e internacionales, dirigiendo 14 de ellos.

Ha sido miembro de la Junta de Directiva de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio y del Comité Editorial de la revista científica de la sociedad. Entre 1992 y 2000, realizó estancias de investigación en diversos laboratorios extranjeros, destacando las que se desarrollaron en Argonne National Laboratory (U.S. Department of Energy), el National Institute of Standards and Technology (U.S. Department of Comerce) y en Northwertes University. En 1999 recibió el Eshbach Visiting Acholar Award en la McCormick School of Engineering de esta universidad norteamericana.