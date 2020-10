Rechazan aprobar una ley sobre educación especial que persigue la inclusión

Lidia Ana, también madre de un niño autista, se ha sentido defraudada con la decisión que se ha tomado hoy en el Parlamento de Andalucía. «Me parece lamentable que en esto no haya un acuerdo y consenso político. La semana pasada participamos en un pacto social por la educación y los representantes políticos de todos los grupos parlamentarios que allí se encontraban se congratulaban de que estaban comprometidos y dispuestos a trabajar por esta inclusión educativa. Por eso, me parece lamentable que esta propuesta de ley no se haya llegado a aprobar por cuestiones políticas. El texto es bastante simple, un texto que pretende crear una base o un suelo sobre el que construir lo que verdaderamente importa, la inclusión social».

La portavoz de Escuelas de Calor y madre también ha querido enfatizar en que «no tienen precio los derechos de un niño» haciendo referencia a los argumentos referentes a la cuestión de dinero como un impedimento de la aprobación de esta propuesta ley. «Yo la verdad es que no soy capaz de ponerle precio a los derechos de mi hijo y de ninguno de los niños de cada centro escolar de Andalucía». En este sentido, las familias con hijos e hijas con necesidades específicas de apoyo educativo han expresado la necesidad de querer dejar de «mendigar los derechos» de sus hijos.

Lidia Ana Castro también ha contado a este periódico que este año lo está pasando mal porque han cambiado a su hijo de una clase ordinaria a una clase específica por falta de recursos materiales y humanos para atenderle adecuadamente. «Sé que está perfectamente atendido en el aula específica, sin embargo, no era lo que yo había elegido para mi hijo. Yo quería que estuviese en un aula ordinaria con todas sus dificultades, pero también con todas sus capacidades. Mi hijo es verdad que no va al nivel de toda la clase en muchas asignaturas, pero luego es un alumno muy capaz y sobresaliente en muchas otras». Lidia expresa que ese cambio ha significado para ella dar un paso atrás en la inclusión educativa de su hijo. Y ya de las actividades extraescolares «ni hablemos» ha expresado. «De las actividades extraescolares estamos apartados completamente porque no tenemos la figura de los PTI en este ámbito. Mi hijo jamás en la vida ha podido participar en una actividad extraescolar porque no hay nadie que pueda ayudarle y darle apoyo para que participe. Se trata de blindar por ley que ellos tengan sus derechos cubiertos y que de verdad sea una realidad. Y para eso hace falta dinero. Necesitamos garantizar los recursos materiales y humanos que necesitan estos niños para acudir al colegio».