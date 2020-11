Rechazan la peatonalización de la avenida Cruz Roja

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Sevilla ha mostrado su opinión desfavorable al proyecto de peatonalización de la Avenida de la Cruz Roja que pretende llevar a cabo el gobierno municipal de la ciudad.

La portavoz municipal Cristina Peláez, que ha mantenido recientemente una serie de reuniones con asociaciones de vecinos y comerciantes del entorno de la avenida Cruz Roja, ha manifestado que "está claro que cuando los vecinos votan en contra de los intereses de los socialcomunistas, estos hacen oídos sordos a las demandas de los vecinos, dejando claro el poco respeto que tienen hacia la participación ciudadana y a las decisiones democráticas tomadas por barrios enteros de Sevilla", se indica en nota de prensa.

Peláez, junto con el vocal del partido en el Distrito Macarena, Leandro Fernández de Córdoba, se ha reunido con Esteban Suárez, presidente de la asociación de vecinos de Miraflores, así como con Rafael Parra, de la asociación vecinal León XIII, quienes le han trasladado su rotunda oposición a la peatonalización de la avenida Cruz Roja. "No entendemos que el Ayuntamiento quiera mantener el proyecto contra la opinión de vecinos y comerciantes a los que no podemos sino apoyar a todo el barrio aún siendo conscientes que proyectos de este tipo pueden ser positivos en algunas zonas, pero en esta avenida, no se entiende", ha apuntado.

Peláez ha señalado que "al peatonalizar esta avenida lo que hacen es intensificar aún más el tráfico de la calle colindante León XIII, que se agravaría con el tránsito de autobuses que ahora pasan por la avenida Cruz Roja, habiendo giros muy complicados en esa avenida para los autobuses, y quitando también allí numerosas plazas de aparcamientos. A esto hay que unirle la cercana Carretera de Carmona, que circularía en un solo sentido, por lo que el tráfico en el sentido contrario iría por la avenida de Miraflores, ya bastante saturada pero fluido, y destruiría el boyante comercio de cercanía por el intenso tráfico que llegaría a reinar".

"La peatonalización podría conllevar un perjuicio para los usuarios de los centros sanitarios de la zona, ya que otro problema añadido y sin solución son las calles que desembocan en la mencionada avenida de la Cruz Roja y esas calles tampoco se sabe cómo van a poder solucionar sus problemas de acceso. Problemas de acceso que ya de por si están bastante complicados a la hora de llegar bomberos y ambulancias. Ahora mismo a la puerta de la Clínica Dispensario de la Cruz Roja llegan líneas de autobuses que facilitan el acceso a los enfermos, con esta peatonalización los autobuses ya no llegarían, dificultando sobremanera la accesibilidad de los enfermos", ha añadido.

"Igualmente los vecinos y comerciantes también temen que si la construcción del carril bici se prolongó desde el 5 de agosto al 31 de enero , para la peatonalización de esta calle ni se sabe el tiempo que van a tardar. Este barrio sufre un problema endémico de falta de aparcamiento y en ningún momento la propuesta de peatonalización ha venido acompañada de proyectos de aparcamientos subterráneos o alternativos, como el que ya se propuso en el edificio Gerona, y en la plaza de Villalobos", ha sentenciado Peláez.

Otro aspecto importante y del que Vox se hace eco tras la reunión con los vecinos y comerciantes de la zona de Cruz Roja es el problema de la saturación de albergues en el Distrito Macarena. Al respecto, Peláez denuncia que "este barrio también sufre el triste mérito de ser un zona saturada de centros de asistencia social, estando todos gravemente colapsados en cuanto a capacidad y gestión; ya son tres los albergues de personas sin hogar desde los que diariamente van a la Cruz Roja a pedir ayuda, suponiendo esto una tragedia humanitaria".

"Los vecinos han solicitado en reiteradas ocasiones al Ayuntamiento socialista que desconcentre estos albergues, haciendo el gobierno municipal caso omiso. No ponen solución a los asentamientos ilegales, contribuyendo de esta forma a un rápido degrado de todo el Distrito Macarena por actitudes incívicas y relacionadas con la práctica de sexo y prostitución, alcoholismo, vandalismo y drogadicción en plena vía pública. En ese sentido las asociaciones temen que la peatonalización de la Cruz Roja, sea una prolongación de estos graves problemas", ha concluido.