Rehabilitaverde Sevilla se consolida como la muestra más importante del sur de España

Rehabilitaverde Sevilla 2023, que se ha venido celebrando desde el pasado miércoles en la Plaza Nueva organizada por el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla y EMVISESA, se ha clausurado hoy tras haber recibido más de 5.000 visitas presenciales, tanto de profesionales del sector de la edificación como de ciudadanos que han solicitado información sobre la rehabilitación sostenible. Asimismo, han sido unas ocho mil visitas a la página web del evento; más de dos mil visualizaciones de sus ponencias a través del Canal de YouTube; y más de veinte mil impactos en las redes sociales.

A la hora de la clausura de la misma, el presidente de los Aparejadores de Sevilla, José Manuel Flores, ha destacado que “Rehabilitaverde supone la confirmación de que Sevilla apuesta por la adaptación a un nuevo modelo de ciudad. Para ello, el Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla y EMVISESA, continuarán trabajando en esta línea, con el fin de conseguir un modelo de ciudad que cumpla con los objetivos de desarrollo sostenible establecidos por las Naciones Unidas en 2015, de los que se destaca la protección del planeta”.

Por su parte, el gerente de EMVISESA Felipe Castro ha asegurado que “están muy agradecidos por poder participar en esta muestra, que busca conseguir que la ciudadanía se embarque en el conocimiento de cómo rehabilitar y mejorar el confort de su vivienda y reducir el consumo de energía para conseguir los objetivos de descarbonización y mejora de la situación medioambiental de la ciudad”

Durante el desarrollo de esta muestra ha sido presentada la Oficina de Rehabilitación del COAAT-Sevilla, que ofrecerá un impulso importante a las políticas de rehabilitación y eficiencia energética durante los próximos años así como todo el apoyo necesario no solo a los técnicos sino la información precisa a los ciudadanos, de forma personalizada, para la gestión de las solicitudes de las subvenciones de los fondos Next Generation. Se ha puesto de manifiesto durante estos días la importancia de estos fondos de la Unión Europea, que supondrán una importante ayuda y un aliciente para los ciudadanos que se animen a realizar los necesarios cambios en el parque de viviendas ya edificado y que no cumplen con los estándares de calidad y confort actuales, provocando un consumo energético muy alto así como una emisión de gases de efecto invernadero elevado.

En la muestra han participado un total de 47 empresas que han acercado al público las mejoras que pueden realizar en sus viviendas, logrando así un importante beneficio en el confort, habitabilidad, salud y protección del planeta.

Flores ha concluido señalando que “Rehabilitaverde supone, por tanto, que sean los ciudadanos los que se interesen por la rehabilitación de sus viviendas y que sean ellos quienes consulten a los técnicos. Para ello, los aparejadores de Sevilla, que siempre hemos sido sensibles a las necesidades de la rehabilitación, accesibilidad y a la actualización de materiales y formas de edificar, somos los profesionales cualificados e idóneos para acometer las actuaciones necesarias, con un apoyo claro de las administraciones públicas”.