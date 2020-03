Renfe suspende la puesta en marcha del AVE ‘low cost’ y devolverá el dinero

Renfe permitirá cambiar para otra fecha o anular gratuitamente, sin coste alguno para el viajero, los billetes de tren que se hayan adquirido para cualquiera de sus trenes y tarifas, incluido el AVLO, el nuevo AVE ‘low cost’.

La compañía ferroviaria devolverá íntegramente los billetes comprados para viajes del Imserso y, además, ampliará en sesenta días el actual periodo de validez de cuatro meses de los ‘bonos multiviaje’. Estas iniciativas forman parte del paquete de medidas de choque para atajar el impacto de la expansión del coronavirus aprobadas por la reunión extraordinaria del Consejo de Ministros de este jueves.

De hecho, la medidas articuladas por Renfe están en línea con las recomendaciones que las autorizaciones sanitarias han realizado a los ciudadanos respecto a evitar realizar viajes que no sean imprescindibles. En cuanto a los cambios y anulaciones gratuitas de billetes, Renfe comenzará a gestionarlos a partir del próximo lunes, 16 de marzo, a partir de un número de teléfono que pone en servicio ese día. Se trata del 918 314 520.

No obstante, la medida cuenta con una retroactividad de una semana. Así, la operadora permitirá cambiar o devolver sin coste los billetes que se hubieran comprado para viajar desde este pasado lunes 9 de marzo y hasta este domingo 15 de marzo y finalmente no se hayan utilizado. Los pasajeros con billetes adquiridos y que no vayan a viajar tendrán la opción de cambiarlos para viajar en otra fecha, o bien, devolverlos.

En el caso de las devoluciones, los viajeros podrán recibir el equivalente del precio del billete en puntos, en el supuesto de que cuenten con la tarjeta de fidelización de la compañía ferroviaria ‘Renfe +’, o bien recibir un ‘código retorno’. Este ‘código retorno’ permitirá al pasajero comprar un billete del mismo importe que el devuelto para viajar en cualquier fecha comprendida entre el 1 de mayo y el 31 de diciembre.

Renfe permitirá realizar estas gestiones para todos los billetes, de todos sus tipos de trenes y tarifas, incluidas aquellas promocionales, como la ‘Promo’ o la ‘tarifa de mesa’, y las del nuevo tren AVE ‘low cost’, que inicialmente no incluyen la opción de cambio o devolución. La compañía ferroviaria tendrá en marcha esta nueva medida de postventa, “en principio”, hasta el próximo 31 de abril.

Así, en todos estos casos, la compañía ferroviaria pública no aplicará el coste o recargo que normalmente suponen. Estos costes, si bien varían en función de los trenes y tarifas, suelen suponer un 10% del importe del billete en el caso de los cambios, y un 15% en el supuesto de las anulaciones.