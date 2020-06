Ronea, la pionera App sevillana de citas que enlaza a usuarios mediante vídeos

En mitad del estado de alarma, una empresa de Mairena del Aljarafe ha dado una vuelta a las aplicaciones de citas tradicionales, como Tinder o Lovoo, y ha creado Roneo, la primera que usa los vídeos por encima de las fotos para presentar a los usuarios, lo que la hace, según sus responsables, más real y directa de cara a las personas que recurran a ella.

Ronea App S.L., dirigida por Javier González, es una App que, frente a las más conocida,s como Tinder, Badoo, Bumble o Lovoo donde las personas usan fotografías personales para conocerse, hace que sus usuarios se puedan ver, escuchar. Así, se puede tener en vídeo y conocer cómo es la persona realmente a partir de imágenes de corta duración. “Ronea es el Tik Tok del amor, donde encontrar a alguien especial puede ser muy divertido y diferente”, explican sus responsables.

La aplicación aparece como la alternativa a esas aplicaciones de citas que no crean la confianza a la hora de encontrar a alguien especial. Las fotos y selfies a menudo son engañosas y no dejan ver cómo es la gente en el mundo real. Así, utiliza el micro vídeo como método para que sus usuarios puedan conocer a personas auténticas que no cambian cuando las conoces en persona.

El presente es el vídeo

La aplicación de citas Ronea permite usar algunas de sus herramientas (filtros de vídeo, frases hechas, audios) que potenciarán la creatividad, pero sobre todo harán perder el miedo a grabarse en un vídeo que los demás verán. “Ronea llega para romper las barreras que impiden a las personas con discapacidad visual conectar con otras personas en aplicaciones para ligar, permitiendo que éstas puedan escuchar al resto gracias al micro vídeo”, explican.

Y es que, la forma de hablar o de gesticular, una mirada o un acento son el fuste que da la seguridad a todo aquel que quiere conocer a esa persona que le ha gustado y que no cambia cuando ya no está detrás de la pantalla de un teléfono.

Ronea utiliza el vídeo de no más de 30 segundos para que se cumplan estas ideas y asegura que es el presente en esta nueva era donde cada vez más personas se enamoran en la red. Actualmente la aplicación se encuentra en su fase Alpha en la que una comunidad de testers trabajan para que todo esté listo y poder lanzar su versión Beta a principios de julio.

Su nacimiento no es casualidad. Los más jóvenes (millennials y generación Z) manifiestan la necesidad de comunicarse a partir del micro vídeo. Lo confirman los copiosos stories de Instagram y las listas infinitas de coreografías de Tik Tok que se publican diariamente.

Para este grupo de la sociedad cuya relación con el mundo digital es cada vez más prematura, Tinder “es para mayores” y reconocen utilizar Instagram para “enviar stories a la persona que les gusta”. Pero la realidad es que éstas no son aplicaciones de citas, sino redes sociales donde no todas las personas buscan ser piropeadas en un mensaje directo o un comentario en una de sus fotos.

Existen también aquellos jóvenes que entran en apps para conocer gente y sienten que el ambiente que ven no les atrae. Piensan que los perfiles que ven son de personas demasiado mayores para ellos y se convierte en un lugar donde no podrían encontrar a alguien con quien compartir gustos, estilo de vida, preferencias, etc.

La alternativa a esta confusión entre plataformas y sus usos es la aparición de aplicaciones como Ronea que permiten no sólo poder comunicarse a partir del vídeo de corta duración, sino que sus usuarios registrados pueden hacerlo con la misma intención.