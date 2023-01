¿Sabes dónde está el huevo de “Fabergé gigante” de Sevilla?

Me gusta llamarlo “el Fabergé gigante” de Sevilla en alusión directa a aquel joyero que hizo tan ricas obras ovales para los Romanov, para la familia imperial rusa. Este es más modesto en cuanto a materiales pero no así en Historia y en simbolismo.

Por desgracia no es ajeno al vandalismo y al expolio, sobre todo por las placas de bronce que lo forman y que son de vigilancia por parte de la Policía, aunque siempre hay desalmados dispuestos a robar el patrimonio de la ciudad.

Como anécdota decir que el Almirante se valió de un huevo y ponerlo “en pie” sin caer para convencer a todo y esto hoy es sinónimo de una “cosa que aparenta tener mucha dificultad pero resulta ser fácil al conocer su artificio”.

Esto viene de lo que el humanista Girolamo Benzoni y su Historia del Nuevo Mundo (Venecia 1565). En esta crónica podemos leer lo siguiente: “Estando Cristóbal Colón a la mesa con nobles españoles, uno de ellos le dijo: Señor Colón, incluso si vuestra merced no hubiera encontrado las Indias, no nos habría faltado una persona que hubiese emprendido una aventura similar a la suya, aquí, en España que es tierra pródiga en grandes hombres muy entendidos en cosmografía y literatura. Colón no respondió a estas palabras pero, habiendo solicitado que le trajeran un huevo, lo colocó sobre la mesa y dijo: Señores, apuesto con cualquiera de ustedes a que no serán capaces de poner este huevo de pie como yo lo haré, desnudo y sin ayuda ninguna. Todos lo intentaron sin éxito. Cuando el huevo volvió a Colón, este lo golpeó sutilmente contra la mesa aplastando la curvatura de su base, lo que permitió dejarlo de pie. Todos los presentes quedaron confundidos y entendieron lo que quería decirles: que después de hecha y vista la hazaña, cualquiera sabe cómo hacerla”.

Se trata de la escultura de bronce más alta de España y un bien patrimonial que hay que conocer y cuidar.