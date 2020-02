Salud examina a los 69 sanitarios que han tenido contacto con el ingresado en Sevilla

La Consejería de Salud y Familias ha informado de que desde el Servicio de Medicina Preventiva se ha efectuado el análisis correspondiente a 69 profesionales sanitarios que, en los últimos días, han tenido contacto directo con el paciente ingresado por coronavirus en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla siguiendo los protocolos de prevención dictaminados por el Ministerio de Sanidad para estos casos. En esta línea, dichos profesionales mantienen en todo momento actualizada su formación e información sobre los últimos cambios que en este sentido se puedan producir.

Así lo ha indicado en un comunicado el departamento que dirige Jesús Aguirre, que ha informado de que el paciente, un hombre de 62 años, se mantiene estable, presentando episodio de fiebre en las últimas 24 horas, mientras que los síntomas respiratorios presentan mejoría y sus constantes vitales normales. Además, añade que permanece ingresado en la planta del Servicio de Enfermedades Infecciosas, está recibiendo el tratamiento y las medidas adecuadas de aislamiento.

Asimismo, el Sistema de Vigilancia Epidemiológico de Andalucía trabaja a pleno rendimiento y en total coordinación para avanzar en la investigación sobre el origen de contagio de este paciente. Este sistema esta conformado por un equipo de medio centenar de profesionales encabezado por la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Salud y Familias.

En concreto se trata de profesionales del Servicio de Vigilancia Epidemiológica y Salud Laboral, los distintos jefes de servicio de Salud Pública de las Delegaciones Territoriales y sus servicios de epidemiología, así como los epidemiólogos de los Distritos Sanitarios en los que es necesario llevar a cabo los estudios pertinentes a la población objetivo.

Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha explicado en rueda de prensa en Madrid que parece que el paciente sevillano "ha tenido ningún contacto con una persona de riesgo", para añadir que "inició síntomas el 13 de febrero, fue hospitalizado el 20 y aislado el 24".

"Si hubiera transmitido el virus a alguna otra persona, tendríamos que estar viendo casos desde hace cuatro o cinco días. Puede haber habido contagios, pero en ese caso no han sido graves y aparentemente no muchos. Esto no quiere decir no haya nuevos casos relacionados, pero si los ha habido han sido muy leves o muy pocos", ha tranquilizado.

El grupo Asesor de Coronavirus en Andalucía mantiene contacto permanente y colaboración con el Ministerio de Sanidad para reforzar la medidas operativas según los criterios que se vayan definiendo en cada momento.