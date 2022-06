San Juan Bautista, un santo querido y devocionado por el pueblo

San Gabriel le anunció al profeta Zacarías que su ruego había sido escuchado y que por voluntad divina su mujer Isabel, de avanzada edad, le daría un hijo llamado Juan. Como prueba del poder de Dios, Zacarías quedó mudo tras las palabras del arcángel: “Te llenarás de alegría y gozo, y muchos se alegrarán de su nacimiento. Pues será grande a los ojos del Señor: no beberá vino, ni licor; estará lleno del Espíritu Santo ya en el vientre materno, y convertirá muchos hijos de Israel al Señor, su Dios. Irá delante del Señor, con el espíritu y poder de Elías, para convertir los corazones de los padres hacia los hijos, y a los desobedientes, a la sensatez de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto”.

La concepción y el nacimiento de Juan el Bautista fueron milagrosos, ya que sus padres, Zacarías e Isabel, prima de la Virgen María, era un matrimonio muy mayor y estéril. Cuando nació el niño, llamado a ser grande a los ojos del Señor, Zacarías escribió el nombre de Juan en una tablilla para que le impusieran ese nombre, ya que así se lo había comunicado San Gabriel y, hecho esto, recuperó el habla.

Juan Bautista aparece en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, también lo menciona el Evangelio de Juan. No obstante, toda su infancia es un misterio hasta que, ya adulto, empieza a predicar y bautizar. Su vida pública se desarrolló en el desierto, cerca del Jordán, donde llevaba una vida ascética. Era un hombre fuerte, con barba, que portaba una cruz hecha de caña, se alimentaba de langostas, miel silvestre y vestía una piel de camello y un cinturón. Su figura va unida a la imagen del Cordero o Agnus Dei (Cordero de Dios que simboliza el sacrificio de Jesucristo por los pecados de los hombres). Lucas dice de él que vivió en el desierto hasta el día de su manifestación a Israel.

Bautizaba a las gentes en las orillas del río Jordán para limpiar sus pecados y muchos lo tomaban por el Cristo que estaban esperando, pero Juan siempre dejó muy claro su papel de precursor: “Yo no soy el Mesías, sino que he sido enviado como su precursor” (Jn 3: 27-28); “Yo os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado; él os bautizará en Espíritu Santo y Fuego” (Lc 3: 16).

La relación entre Jesús y Juan se puso de manifiesto el día del bautismo del Mesías, escena representada a lo largo de la historia del arte con la concha de bautizar sobre la cabeza del hijo de Dios. Juan no se consideraba digno de bautizar a Jesús, pero éste insistió señalando que “no hay nadie entre los hijos de mujer mayor que Juan” (Lc 7: 28), reconociéndolo así como precursor suyo y profeta. En el momento del bautismo descendió el Espíritu Santo en forma de paloma y una voz señaló a Jesús: “Tú eres mi hijo, el amado, en ti me complazco” (Lc 3: 22).

Las trágicas circunstancias que rodearon la muerte de San Juan Bautista han sido también objeto de abundantes composiciones artísticas y literarias, a veces desprovistas de todo sentido religioso. Así, son conocidas en numerosas pinturas y esculturas las escenas de su violento fallecimiento, mientras es degollado; y después apareciendo con la cabeza cortada, sola o sobre la bandeja en que se ofrece a Salomé.