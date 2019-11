Santa Cruz exige medidas contra las «aglomeraciones» turísticas

18.30 horas. Calle Judería. Las «aglomeraciones» de gente toman cada palmo del adoquinado. Imposible dar un paso sin armarse de paciencia y hasta de maña para sortear los nutridos grupos de visitantes, que, en corro, aguardan las explicaciones de los guías. Más aún descansar quienes tienen la dicha (¿o no?) de vivir en este entramado sinuoso e histórico del barrio. «¿Cuándo van a salir las normas municipales? Esto sigue sin control y sin tener en cuenta que aquí vivimos también familias» . Santa Cruz vuelve a alzar la voz y a denunciar públicamente las molestias que debido a la «falta de organización» del turismo padece a diario este enclave del centro de Sevilla.

«No estamos en contra del turismo sino contra la falta de organización que hay», aclaran en primer lugar desde la asociación de vecinos Amigos del Barrio de Santa Cruz, que insisten en «la urgencia» de regular un fenómeno que «se ha masificado» en los últimos años y que merma la identidad del barrio. «El pasado fin de semana, coincidiendo con el puente de Todos los Santos, hemos tenido un ruido infernal. De hecho, unos residentes de la zona, nos ha hecho llegar imágenes donde queda patente la magnitud de este problema de convivencia en Santa Cruz. Era insoportable».

Otros residentes han asegurado además que la mala praxis de algunos guías turísticos han contribuido a esta subida desmesurada de decibebios. «Me acerqué y hasta llegué a preguntarle a la chica: Bueno, no sabes que hay que usar audioguía por aquí. Me respondió que no tenían para todos y que algunos lo hacían así. Le dije: ¿Cómo? ¿A gritos?».

Los residentes lamentan igualmente que sigan sin aprobarse, y lo que «es peor aún», dicen, sin aplicarse el paquete de medidas municipales recogidas en el decálogo de buenas prácticas y que han sido consensuadas entre Ayuntamiento, vecinos y hosteleros para evitar «una degradación paisajística» y «una colisión de los intereses turísticos y vecinales».