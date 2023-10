Falsa alarma tras la búsqueda con perros de Álvaro Prieto en el entorno de Santa Justa

Efectivos de la UME buscaban con perros y linternas en la zona, pero finalmente no se ha encontrado nada. Ya pasadas las 23.30 los efectivos comenzaron a retirarse. Desde SOS Desaparecidos han confirmado que no se ha encontrado nada en la zona de búsqueda y conminan a la población a no lanzar bulos sobre la búsqueda del joven, por el daño que ocasiona a la familia y amigos.