¿Santos o difuntos? Lío en el cementerio

Todos los muertos han sido personas, pero no todas las personas son difuntos. Del mismo modo, todos los santos son difuntos, pero no todos los difuntos son santos. Algunos lo son porque la Iglesia los ha canonizado y otros están en procesos de poder serlo (o no) porque sus almas andan en el Purgatorio purificándose antes de contemplar eternamente al Altísimo. Podrá gustar o no, creerse en ello o no, pero esa es la teoría de esta fiesta doble que se celebra cada año los días 1 y 2 de noviembre.

El primero es el Día de Todos los Santos, festividad nacional que propicia en todas las comunidades autónomas de España incluso puentes, como ha sido el caso de este año. El segundo se celebra el Día de los Fieles Difuntos y no es fiesta nacional, aunque sea el día en el que las iglesias suelen celebrar varias misas durante la jornada para que los fieles difuntos terminen esa etapa y lleguen a la presencia de Dios. Aunque la Iglesia católica ha rezado siempre por los difuntos, fue a partir del 2 de noviembre del año 998 cuando se instauró una jornada específica para ellos. Fue una idea del monje benedictino San Odilón de Francia. El Vaticano la adoptó en el siglo XVI y, a partir de entonces, se difundió por todo el orbe.

Al pueblo, sin embargo, le suelen dar iguales estas teorías. Desde la tarde del 31 de octubre –e incluso antes-, la gente ha peregrinado a los camposantos con escaleras, escobillas, cirios y flores frescas para adecentar las tumbas de sus seres queridos. Santos o no, importa más la condición de seres queridos, porque, en el cristianismo, cualquier persona está llamada a la Santidad. Pero primero ha de pasar por de una a otra ribera. Y ese hecho de que, en cualquier caso, estemos hablando de muertos hace que la gente no distinga tanto entre muertos subidos a los altares o muertos recordados por el amor que se les profesa desde este mundo, por lo que fueron cuando vivían aquí. El mes de noviembre, en este sentido, por extensión, se entiende como el mes de los difuntos. Santos o no, les corresponde a altas instancias decidirlo, pero en cada casa adoran a los suyos.