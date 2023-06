Sanz asegura que su victoria es «el principio del fin de Pedro Sánchez»

El alcalde electo a la Alcaldía de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, ha sostenido que la victoria alcanzada el pasado 28 de mayo por el PP en la capital andaluza --con catorce concejales frente a doce del PSOE-- es "el principio del fin de Pedro Sánchez" ya que la pérdida de poder de los socialistas en las pasadas autonómicas y municipales ha derivado en una convocatoria exprés de elecciones generales para el próximo 23 de julio con el "objetivo de desmovilizar al electorado, algo que va a provocar el efecto contrario porque el clamor en la calle es total".

Así se ha pronunciado José Luis Sanz en la reunión de la Junta Directiva Regional celebrada este martes en Sevilla con la presencia del presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, y del presidente de los 'populares' andaluces y presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que posteriormente han intervenido en un acto organizado en Abades Triana.

"Los sevillanos, los andaluces y los españoles van a ir a votar con más fuerza que nunca para acabar con el peor Gobierno de la historia de España, el que más daño ha hecho a las comunidades y el que más ha abandonado y agraviado a las provincias, como la de Sevilla", ha subrayado el alcalde electo de la capital.

En esta línea, Sanz ha argumentado que la "ola anti Sánchez en Sevilla no es sólo por Bildu o por la Ley del 'sólo sí es sí'. Aquí la ola es un tsunami porque Sánchez lleva muchos años maltratando a Sevilla sin invertir un solo euro en infraestructuras, ni en equipamientos, ni en policías nacionales", lo que ha provocado, a juicio de Sanz, que la provincia sea "una de las que tiene más déficit de infraestructuras desde la Expo del 92".

Para "dejar de ser la provincia del PSOE", el alcalde electo ha prometido "encabezar junto a Juanma Moreno una campaña en la que nos dejaremos la piel para dar un vuelco electoral, obteniendo la confianza de la mayoría de los sevillanos". Ha puesto a disposición de Feijóo y Moreno el equipo con el que Sanz ha asegurado haber cumplido los tres objetivos que se marcó en la campaña de las municipales.

En primer lugar, el objetivo de "captar el voto de prácticamente todos los sevillanos que votaron a Juanma Moreno el pasado 19 de junio de 2022, con el 41,17% de los sufragios"; en segundo lugar, "hemos recuperado a todos nuestros votantes que se fueron a otras opciones y prácticamente a todos los votantes de Ciudadanos"; y, por último, "recuperar 60.000 votos para superar los 120.000 que nos darían la Alcaldía, alcanzando la cifra total de 132.745 votos".

Sanz ha remarcado que su proyecto para Sevilla es la "continuación del cambio" iniciado por Moreno con el que "vamos a tener la oportunidad desde las dos administraciones --autonómica y local-- de trabajar juntos por Sevilla, algo que no había pasado nunca". Apelando al 23J, ha instado a "no desaprovechar la oportunidad" de tener también a un presidente del PP en el Gobierno de España porque así, ha dicho, "vamos a empezar a resolver muchos de los déficits y problemas históricos que no nos han permitido crecer ni avanzar".