Sanz condena los «actos violentos» en las sedes del PSOE pero «entiende» las motivaciones

El alcalde de Sevilla, el 'popular' José Luis Sanz, ha condenado este miércoles los "actos violentos que estamos viendo" ante algunas de las sedes del PSOE contra la Ley de Amnistía que los socialistas están negociando con los partidos independentistas catalanes involucrados en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Una condena a los actos violentos aunque Sanz ha sostenido que "sí entiendo las motivaciones" de las protestas.

"No soy partidario ni de concentraciones en las puertas de ningún partido político ni mucho menos del nivel que están alcanzando" en algunas de las sedes del PSOE, ha señalado el regidor en declaraciones a los medios. A renglón seguido ha sostenido, al igual que su partido en el ámbito nacional, que "España está pasando un momento delicadísimo y dramático" al estar negociándose un nuevo Gobierno con el que se "hipoteca el futuro del país por muchísimos años".

"Esto justifica que tengamos muchas ganas de manifestarnos, quejarnos y de ir en contra de ese partido --en alusión al PSOE--", ha subrayado José Luis Sanz, que ha insistido en apuntar que "no me gustan las concentraciones en la puerta de ninguna sede y no me gustan las concentraciones que no están autorizadas, pero sí entiendo las motivaciones".

Por su parte, el secretario general del PSOE-A, Juan Espadas, ha urgido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía y del PP-A, Juanma Moreno, a pronunciarse de forma "clara e inequívoca" sobre el "ataque" a sedes del partido socialista que se está viviendo en los últimos días en distintos puntos de España, también de la comunidad andaluza.

"Los silencios ofenden y retratan a veces, y esta es una de ellas", ha escrito Juan Espadas en un apunte en su cuenta de la red social 'X' --antigua Twitter-- recogido por Europa Press en el que se dirige directamente a Juanma Moreno al hilo de dichas protestas ante sedes del PSOE, de las que comparte fotografías y vídeos en su mismo comentario.

El líder del PSOE-A ha preguntado a Moreno si "no piensa condenar la persecución y el ataque a nuestra organización política" --el PSOE--, ni tampoco "las agresiones, asaltos a las FCSE --fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado--, insultos homófobos, fascistas y xenófobos y destrozos en propiedades, comercios y mobiliario urbano".