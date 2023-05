Sanz pide el «voto prestado» a los socialistas

El candidato del PP a la Alcaldía de Sevilla, José Luis Sanz, ha pedido este sábado el "voto prestado" a los socialistas descontentos con las políticas del presidente del Gobierno y "hartos del 'sanchismo'", así como de aquellos "que votaron a Moreno" en las elecciones autonómicas y de los indecisos, y ello, "para evitar que se reedite el pacto de Pedro Sánchez en Madrid".

Así lo ha expresado el alcaldable popular durante su intervención en un acto de campaña celebrado en Sevilla, en el Auditorio Cartuja Center, en el que ha estado arropado por el presidente del PP andaluz y de la Junta, Juanma Moreno, y el presidente del PP nacional, Alberto Núñez Feijóo, que le han precedido en el uso de la palabra.

"Aspiro tras este 28M a gobernar en solitario; otros --en clara alusión al PSOE-- sólo tienen una opción: un pacto de gobierno con la izquierda radical y antisistema", ha añadido Sanz, quien ha insistido de nuevo en el hecho de que el cambio político en la Junta, "le ha venido muy bien a Sevilla". "En anteriores gobiernos autonómicos, las palabras eran humo; con Moreno son hechos".

En este sentido, ha destacado la "gran cantidad de proyectos desbloqueados" con la llegada del PP a la Junta, como el inicio de las obras del tramo norte de la línea 3 del Metro, el Hospital Militar o la Ciudad de la Justicia. "Andalucía es una locomotora, pero necesita que Sevilla también tire, que funcione y vaya a velocidad de crucero".

Asimismo, Sanz ha criticado la gestión de los alcaldes socialistas estos últimos años, en contraposición con la labor realizada por la exregidora del PP Soledad Becerril --"nunca estuvo la ciudad tan limpia"--. "Sevilla se ha quedado atrás, no ha tenido alcalde ni proyecto de ciudad por la desidia municipal, y los barrios están abandonados como nunca".

"Es verdad que me río poco, pero me voy a tomar en serio los problemas de los sevillanos", ha asegurado el alcaldable popular. "Sevilla tiene que seguir siendo una potencia turística, corrigiendo algunos desequilibrios y recuperar la capitalidad cultural, así como la capital aeronáutica e industrial; no depender solo del turismo. ¡Claro que tengo proyecto de ciudad, pero primero hay que resolver el día a día!".

Por último, el candidato del PP ha vaticinado que "estamos a ocho días de que Sevilla vuelva a estar de moda y sea más competitiva y atractiva para la inversión. Ocho días para que la ciudad más bonita del mundo deje de estar entre las tres más sucias de España", ha abundado Sanz.

'SI HAY COMPLICIDAD SUFICIENTE, VAMOS A LLEGAR MÁS RÁPIDO'

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, que ha sido el primero en intervenir en el acto, ha insistido en la idea de que si gobierna el PP en Sevilla, con el Partido Popular en la Junta, será más beneficioso para la ciudad. "Si hay complicidad suficiente, vamos a llegar más rápido a los retos marcados". Aun así, el dirigente de los populares andaluces ha querido dejar claro que desea que "no se interprete de sus palabras que si no sale --José Luis Sanz--, no apoyaremos al acalde. Porque gobernamos para todos, esté quien esté al frente".

Moreno ha elogiado la capacidad de gestión mostrada por el candidato popular en su etapa de regidor de Tomares y que se presente con un proyecto "claro e ilusionante" para muchos sectors. "Necesitamos gestores capaces de afrontar decisiones valientes, que vea más allá del mañana". "Él viene de poner patas arriba Tomares y con la lección aprendida".

Asimismo, Moreno se ha referido a las críticas vertidas por algunos adversarios políticos hacia Sanz, a quienes han calificado de "triste" en reiteradas ocasiones. "Prefiero un gestor que se tome en serio los problemas de los sevillanos que aquellos que se ríen de esos problemas".

"Sanz lleva trabajando 590 días, escuchando a los vecinos y compartiendo con ellos sus necesidades. Sevilla es una ciudad cosmopolita y abierta, referente en España y en Europa, pero necesita una nueva ambición y devolver el orgullo a los sevillanos para que la ciudad pueda competir con las mejores ciudades del mundo. Sevilla es una ciudad capacitada acorde con su pasado, presente y futuro", ha añadido Moreno, quien también ha elogiado la labor de la exalcaldesa Soledad Becerril. "¡Ya le hubiera gustado a ella contar con un gobierno de la Junta que la apoyara o fuera cómplice!", ha enfatizado.

'DESBLOQUEAREMOS LAS INFRAESTRUCTURAS DE SEVILLA'

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que con el Partido Popular en los tres gobiernos --municipal, autonómico y central--, "desbloquearemos las infraestructuras de Sevilla. Nos comprometemos a ello".

"Pedro Sánchez --presidente del Gobierno-- necesita decir que ha ganado aquí. Se conforma solo con eso; ha asumido que va a perder las Municipales. Para él, Sevilla es un trofeo, para poder afirmar que tan mal no les ha ido. Por ello, les animo a darle un gran disgusto ganando y gobernando Sevilla, la gran capital del Sur de Europa", ha destacado el dirigente nacional de los populares.