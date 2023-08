Setecientas firmas plantan cara a Endesa por los apagones

En concreto, la plataforma prevé entregar 696 firmas en la sede de Endesa ubicada en el número 119 de la calle Luis Montoto, avisando de que el barrio de Las Letanías lleva "soportando desde hace más de tres años apagones de luz diarios, todos los días y a distintas horas". "No podemos utilizar los aparatos médicos necesarios, de los que muchos dependemos, ni realizar las tareas cotidianas de la casa o el aseo e higiene personal", se quejan estos vecinos.

Sobre la mesa, una vez más, las continúas interrupciones en el suministro eléctrico en este barrio de Sevilla marcado por las situaciones de exclusión social y la delincuencia, toda vez que estos fallos en el suministro eléctrico suceden además en otras barriadas desfavorecidas como Su Eminencia o Torreblanca.

Ello, en un contexto en el que la Junta de Andalucía aseguraba meses atrás que según la información proporcionada por Endesa, "al menos el 85 por ciento de los cortes (de energía en estos barrios) tiene que ver con enganches", es decir con acometidas ilegales a la red eléctrica para alimentar las plantaciones de marihuana dentro de viviendas, que por su alto consumo de energía saturan las infraestructuras de electricidad motivando incendios en los centros de transformación.

No obstante, los colectivos vecinales atribuyen a Endesa una supuesta falta de inversión y mantenimiento en las infraestructuras energéticas de estas zonas. Además, esgrimen que los vecinos con contrato en vigor y sus facturas al corriente no deberían sufrir esta situación, señalando en paralelo el caso de quienes no pueden pagar la electricidad por su situación de exclusión social.