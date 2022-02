Sevilla acogerá a especialistas de toda Europa en el I Encuentro sobre Fertilidad

Ginecólogos de toda España, e incluso de Europa, asistirán el próximo jueves 3 de marzo al I Encuentro de Fertilidad y Ginecología de Vanguardia que la clínica sevillana Victoria Rey organiza en el hotel Barceló Convention Center para poner sobre la mesa los últimos avances y las nuevas técnicas de esta especialidad médica tan volcada, por otro lado, en la reproducción asistida. El encuentro nace con el afán de convertirse en una cita anual de referencia en la capital hispalense, un foro donde compartir conocimiento y donde los especialistas puedan hablar sobre vanguardia médica e innovación en su campo de conocimiento.

El programa, que durará todo el día, incluirá un streaming en directo en el que se presentarán casos reales de ablación de miomas por radiofrecuencia, es decir, sin cirugía. La innovación de la clínica Victoria Rey precisamente ha sido noticia en los últimos tiempos por no requerir anestesia, sino solamente una suave sedación, por no necesitar hospitalización, por permitir tratar miomas que sean inaccesibles por vía quirúrgica y por no dejar cicatrices abdominales, ya que la vía de acceso es a través de la vagina, a través de una incisión de solo un milímetro.

Ya por la tarde, se irán sucediendo conferencias cada media hora. La ginecóloga y directora científica de la Escuela de Medicina Funcional Italiana, Ida Ferrara, ofrecerá la charla “Infertilidad y microbiota intestinal. Perspectiva desde la medicina funcional”. La embrióloga de la propia clínica Victoria Rey, la doctora Rocío Quiroga, hablará a continuación sobre el presente y el futuro de la reproducción asistida. El doctor Juan Gilabert, ginecólogo jefe del Hospital General de Valencia, por su parte, tratará el asunto de la cirugía de miomas en infertilidad. El médico anestesista de la clínica Victoria Rey, Gabriel Yanes-Vidal, ilustrará sobre los últimos avances en analgesia postoperatoria. Por su parte, la propia Victoria Rey insistirá en el asunto estrella del encuentro. Su conferencia llevará por título: “Primum, non nocere. ¿Qué hay de nuevo en la ablación de miomas por radiofrecuencia?”.

Para concluir la jornada, a las 20.00 horas, está prevista una conferencia magistral del doctor Mario Alonso Puig, conocido cirujano, escritor y conferenciante que llevará por título “El médico, la medicina, el paciente... ¿A quién cuidamos?”.