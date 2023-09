Basura, ratas y abandono en la Gran Plaza

La situación se ha mantenido igual durante 37 meses desde el cierre de los carriles centrales debido a las obras de Emasesa. Estos trabajos comenzaron durante la administración socialista en el ayuntamiento y dejaron tareas pendientes que aún no se han abordado, y el tiempo no ha hecho más que empeorarlas. Sorprendentemente, en los primeros cien días de la alcaldía de José Luis Sanz, no se ha hecho ni una sola declaración sobre este importante proyecto de reurbanización. La incertidumbre sobre el futuro de la Gran Plaza persiste.

La situación actual preocupa a los residentes y comerciantes, ya que no solo se sienten desatendidos por las autoridades municipales, sino que el abandono del lugar se refleja en basura, la presencia de ratas, personas sin hogar durmiendo cerca de la estatua de Fray Serafín (una obra del escultor imaginero Luis Álvarez, Duarte), agua sucia en la única fuente en funcionamiento, césped quemado, restos de obras y como emblema del maltrato a la Gran Plaza, el tocón de pino de varios metros de altura en zona desecada por el irregular funcionamiento del riego por goteo. Todo esto se convierte en un claro recordatorio del maltrato sufrido por la Gran Plaza, una joya olvidada en el corazón del barrio de Nervión.