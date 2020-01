Sevilla, capital de la felicidad

La ilusión no tiene hora. Tampoco edad. Se fragua en cuestión de segundos, a veces inesperadamente y sin mirar la edad del dni de cada persona. Este estado de ánimo brota cada año en las calles de Sevilla, donde por unanimidad –y sin necesidad de ninguna segunda votación- la ciudad entera celebra la ‘investidura’ de Melchor, Gaspar y Baltasar . Majestades, llegadas desde muy lejos, que reparten alegría y emociones en una comitiva mágica que impregna de felicidad y sacude cada rincón de la ciudad.

Ya los primeros caramelos en las bolsas, hay quien aprovecha este compás de espera para recordar el dispositivo de recogida. Fundamental si se quiere llevar las bolsas. “A ver, los niños pegados a la valla, que cojan los que caigan por debajo, y los más mayores vamos por arriba... Mira yo me he hecho este cucurucho con un cartón”. Y es que, en familia o con amigos, “es necesario que cada uno sepa su papel” a la hora de ver pasar la Cabalgata de Reyes, explica Reyes y su esposo, que no dudan en poner a los más pequeños del grupo la pulsera localizadora que distribuyen los agentes de Policía.

Ruge con fuerza las inmediaciones del Prado cuando salen al balcón de la Facultad de Filosofía los Reyes Magos y los personales principales –con tropezón incluido de la Diosa Palas Atenea- de la Cabalgata, que desde hace más de cien años organiza el Ateneo de Sevilla. “¡Mira Alberto, ese es Baltasar, Tu preferido!”, señala un padre a su hijo de seis años, que sigue sin pestañear la liturgia de coronación y vivas que antecede a la puesta en marcha de la comitiva.

La Cabalgata se echa a andar con unos minutos de retraso sobre el horario anunciado. Aunque la verdad, poco importa. Era la hora añorada. La del reencuentro con el arrebato de alegría que producen estos monarcas de Oriente. “Adiós María. No dejes de soñar”, le grita al paso un beduino a una abuela rodeada de familia que aguarda tras las líneas rojas que este año delimitan el cordón de seguridad de la comitiva. “¿Ese quién es?”, se pregunta mientras uno de los nietos le responde: “Quién va a ser abuela. Pues un ayudante de los Reyes. Tú hazle caso”.

La Estrella de la Ilusión, que este año conoce bien Reyes Romero Sangiao, endulza los primeros metros del recorrido mientras hay quien desde el público, quizás tras algún incidente, muestra a voces sus preferencias en caramelos. “¡Más blanditos, por favor!”

Menos mal que los sones de las canciones de siempre (“Hola don Pepito, hola don José...”), interpretadas por las formaciones musicales, llegan en el momento justo para tararear entre todos y hasta marcarse unos bailes.