Sevilla comienza a armar su portada de Feria

El concejal delegado de Gobernación y Fiestas Mayores de Sevilla, el socialista Juan Carlos Cabrera, ha afirmado este miércoles que "efectivamente" habrá Semana Santa y Feria de Abril, de cual se inicia ya la tramitación administrativa para colocar en diciembre de 2021 el primer tubo de la portada del Real.

En una entrevista concedida en la Cadena Ser, recogida por Europa Press, Cabrera ha insistido en que está sobre la mesa ya el desarrollo de la Semana Santa "sin desnaturalizar estas manifestaciones de devoción popular de Sevilla". "Las hermandades serán muy escrupulosas en el cumplimiento de las medidas sanitarias y los ciudadanos deben guardar las que están establecidas", recalca.

Preguntado por medidas en la organización como la reducción de costaleros, ha advertido que en los pasos sevillanos "se necesitan por trabajadera un número exacto de costaleros que los soporte" y entiende que se reducirá "donde se pueda pero ni esas distancias ni reducir al mínimo es posible tal como se conoce aquí una procesión".

Cabrera ha destacado que España es "el primer país europeo en vacunación" y apuesta por medidas como las mascarillas y evitar las aglomeraciones. "Es difícil porque es la Semana Santa de Sevilla pero soy muy optimista. Creo que vamos a tener Semana Santa, vamos a ponernos a trabajar. Es necesario volver a sentir nuestras tradiciones, recuperando empleo pero siendo cautos y precavidos para no cometer locuras innecesarias que nos lleven a atrás", insiste.

En cuanto a abril, deja claro que "se va a tener Feria ante esa inmunidad de grupo". "Si no tuviéramos posibilidad de celebrarla, ese hecho seria el problema menor ya que sería porque existirían otras variantes de la Covid-19 o porque se habría dado marcha atrás en las cifras de contagios. No quiero ponerme en eso", añade, apela a quien aún no se ha vacunado a que lo haga.

"Se trata de volver a la normalidad pero sin lanzar las campanas al vuelo", avisa, explicando que se va a iniciar "toda la tramitación administrativa y se colocará el primer tubo de la portada en diciembre, pensando en la celebración de la Feria tal como la conocemos".