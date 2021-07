Sevilla encara el fin de semana con la incidencia disparada en una docena de pueblos

Desde que empezó la semana, la provincia de Sevilla, con una tasa de infectados por cada 100.000 habitantes de 305, es la que menos incidencia está acumulando de todas las andaluzas. Pero también es cierto que el pasado lunes apenas si había un pueblo con la tasa por encima de 500 y hoy viernes alcanza ya la docena, y en cualquier punto de la provincia. En el Aljarafe, Tomares presenta hoy una tasa de 499, pero el dato de que en los últimos siete días se hayan contagiado hasta 60 vecinos ha hecho saltar todas las alarmas en el municipio, sobre todo porque hay pueblos vecinos con la misma tendencia, o peor: la tasa de Mairena del Aljarafe es ya de 519 y en la última semana se han contagiado 128 personas. En Santiponce, donde la tasa ya iba disparada a principios de semana, se sitúa hoy 878, con 37 casos registrados esta última semana. San Juan de Aznalfarache, aunque su tasa es todavía de 321, ha registrado 43 casos esta última semana. En La Rinconada, donde la incidencia es también todavía relativamente leve (378), los casos registrados desde el pasado sábado suman ya 98, con lo que la situación vuelve a ser preocupante.

En otras comarcas, como por ejemplo la del sur, donde la situación parecía haberse relajado en los dos últimos meses, la incidencia vuelve a dispararse. En El Cuervo de Sevilla, el último pueblo de la provincia hacia el sur, la incidencia no para de subir. Hoy se ha establecido en 982 casos por cada 100.000 habitantes, y de los 8.500 que realmente tiene el municipio, 50 se han contagiado desde el pasado fin de semana. En la vecina Lebrija, han sido 77 lebrijanos contagiados en el mismo período, pues no en vano la tasa se sitúa ya en 543. Hay otros municipios, más grandes aún, en el sur, cuya situación no parece grave aún pero cuya escalada empieza a preocupar: Morón de la Frontera tiene una tasa aún de 278, pero ha registrado 38 casos esta última semana; Los Palacios y Villafranca (223), 35. El caso de Utrera, con una tasa de 317, preocupa también especialmente porque se trata de uno de los municipios más populosos de la provincia y en estos últimos siete días se han registrado 80 casos.

Por lo demás, hay pueblos más pequeños, mayoritariamente del este provincial, donde el Covid no para de morder: Villanueva del Río y Minas tiene ya una incidencia de 577; El Pedroso, de 547; Aguadulce, de 589; Villanueva del Ariscal, de 576; Tocina, 600; y El Real de la Jara, 602.