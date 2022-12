Sevilla enciende su iluminación navideña en 287 calles

A las 18,30 horas ha sido activado el alumbrado. Posteriormente continuaba la programación con una segunda parte del concierto de la Banda Sinfónica y, a continuación, la actuación de la Banda de Música Nuestra Señora de Sol con el siguiente repertorio: 'All I want for Christmas is you', de Mariah Carey, interpretado por la cantante Johanna Polvillo, y 12 villancicos populares andaluces con el coro de campanilleros de la Hdad de San José Obrero.

El 6 de diciembre, de 17,30 a 21,30 horas, tendrá lugar también en el Arquillo del Ayuntamiento la actuación de Coros de diferentes distritos, en concreto, el Coro Asociación de Mujeres de Los Remedios (Distrito Los Remedios); Zambomba Flamenca Embrujo Andaluz; Coro Parque Verde (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca); Coro Estampa del Sur (Distrito Este-Alcosa-Torreblanca), y Coro Casa de Canarias (Distrito Macarena).

Por otro lado, el concierto 'En Sevilla es Navidad'; tendrá lugar el 7 de diciembre a las 20,30 horas, en escenario Ayuntamiento. Este espectáculo lo ponen en escena los artistas Enrique Casellas, Sal y Son, David Gutiérrez, Laura Marchena y Virginia Mellado. Una representación de temática navideña donde villancicos tradicionales y otros, de nueva composición, nos acercan la ilusión de la Navidad. Son muchas las propuestas escénicas navideñas que muestran la Navidad desde la estética y el estilo jerezano.

Por último, habrá pasacalles de Bandas de música los días 10 y 17 de diciembre a partir de las 19.30 horas, con la participación de la Agrupación Musical María Stma. del Rocío; la Banda de Cornetas y Tambores Los Ángeles; la Banda de Cornetas y Tambores Columna y Azotes; la Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Sol; la Banda de Cornetas y Tambores Nazareno de Sevilla; la Banda de Cornetas y Tambores Resurrección; la Banda de Cornetas y Tambores Pasión de Cristo y la Banda de Cornetas y Tambores San Juan Evangelista.