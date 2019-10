Sevilla, segunda provincia exportadora de Andalucía

Sevilla ha sido la segunda provincia exportadora de Andalucía en los primeros ocho meses del año, con 4.875 millones registrados y un alza del uno por ciento respecto al mismo periodo de 2018.

Según la información de la Agencia Andaluza de Promoción Exterior (Extenda), recogida por Europa Press, la provincia registra un superávit comercial de 1.844 millones, el mejor entre las provincias, y una tasa de cobertura del 161 por ciento, 51 puntos superior a la andaluza y 70 puntos por encima de la nacional.

En este marco, Sevilla sumó 3.311 empresas exportadoras en los ocho primeros meses de 2019, de las que 1.129 son exportadoras regulares, por lo que es la primera provincia por número de este tipo de firmas, que crecen un 3,7 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior.

En cuanto a productos, exporta principalmente aeronaves y vehículos espaciales, con 1.877 millones, el 39 por ciento y aumento del 10,3 por ciento; aceite de oliva, con 767 millones, el 15,7 por ciento y descenso del 12,8 por ciento; conservas de verdura y fruta, con 317 millones, el 6,5 por ciento y aumento del 3,3 por ciento; frutas frescas, con 211 millones, el 4,3 por ciento y bajada del 6,4 por ciento, y máquinas aparatos mecánicos, con 185 millones, el 3,8 por ciento y alza del 9,2 por ciento.

Tras ellos, se encuentran vehículos automóviles y tractores, con 119 millones, el 2,4 por ciento y descenso del 15,8 por ciento; aparatos y material eléctrico, con 114 millones, el 2,3 por ciento y bajada del 13,2 por ciento; fundición, hierro y acero, con 103 millones, el 2,1 por ciento y bajada del 46 por ciento; cereales, con 94 millones, el 1,9 por ciento y subida del 41 por ciento, y jabones, lubricantes y ceras, con 80 millones, el 1,7 por ciento y aumento del 21,2 por ciento.

En cuanto a los mercados, crecen nueve de los diez primeros, cinco de ellos por encima del 20 por ciento. Son además, exportaciones muy diversificadas, pues llegan cuatro continentes en sus once primeros mercados, con grandes crecimientos en destinos extracomunitarios, como Estados Unidos (+20,1%); Emiratos Árabes, que multiplica por siete su dato, o Chile, que lo triplica.

Sus primeros mercados son Alemania, con 1.151 millones, el 23,6 por ciento y aumento del 30 por ciento; Francia, con 742 millones, el 15,2 por ciento y una subida del 5,7 por ciento; Portugal, con 379 millones, el 7,8 por ciento y alza del 4,2 por ciento; Estados Unidos, con 314 millones, el 7,3 por ciento y subida del 22,3 por ciento, y Turquía, con 289 millones, el 5,9 por ciento y crecimiento del 73 por ciento, el tercero mayor de los diez primeros mercados.

Italia registra 212 millones, el 4,4 por ciento y alza del 8,9 por ciento; Reino Unido, con 197 millones, el cuatro por ciento y bajada del 66 por ciento; Emiratos Árabes Unidos, con 182 millones, el 3,7 por ciento, que es el que más crece en este periodo de estos diez mercados, con un 604 por ciento más; Países Bajos, con 81 millones, el 1,7 por ciento y aumento del 2,2 por ciento; Chile, con 67 millones, el 1,4 por ciento y crecimiento del triple, un 236 por ciento más, el segundo mayor de los diez primeros mercados, y Argelia, con 61 millones (1,2%) y descenso del 35 por ciento.

En este periodo, también se producen importantes crecimientos en mercados que no son de la Unión Europea, que aportan diversificación, como Japón, que ocupa el puesto 13 entre los mercados y sube un 25 por ciento hasta los 57 millones de euros.