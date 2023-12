Sevilla tendrá un servicio de serenos en los barrios desde el 21 de diciembre

La selección de personal para incorporarse como agentes cívicos. Este proceso se realiza entre personas demandantes de empleo con edades de cuarenta años a cincuenta y cinco años inscritas como demandantes no ocupados registrados como parados en el Servicio Andaluz de Empleo en el CNO 59991045.

Los ciudadanos deben estar en posesión de una titulación de Enseñanza Secundaria Obligatoria o equivalente para los oficiales de primera y una titulación de Certificado de Escolaridad o equivalente para los ayudantes obrero.

Los candidatos/as deben estar empadronadas en Sevilla y no tener antecedentes penales no cancelados por delitos de violencia doméstica o de género, por atentar contra la vida, la integridad física, la libertad, la integridad moral o la libertad e indemnidad sexual del otro cónyuge o de los hijos; o por delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas o por delitos de terrorismo. Del mismo modo, no deben haber sido expulsados de una agrupación como Protección Civil por resolución administrativa firme ni contar con denuncias tras haber trabajado en empresas de seguridad privada.