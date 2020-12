«Si nos conocieran caerían muchos prejuicios y muchas falsedades que se dicen de la enseñanza concertada»

Ángel Fernández Artime es el décimo sucesor de Don Bosco, y por lo tanto tiene el privilegio de ser el máximo representante de la Congregación Salesiana. Natural de Luanco (Asturias), se encuentra a día de hoy en Italia y desde allí ejerce la principal misión encomendada por San Juan Bosco; amar a los jóvenes. El Correo de Andalucía ha podido contactar con él y saber de primera mano qué opina sobre algunos temas de actualidad, al igual que profundizar en el aspecto más personal.

“Una oportunidad perdida para hacer un gran Pacto Social de Estado por la Educación”

¿Qué opina sobre la Ley Celaá?

He de reconocer que no estar en España me impide tener un conocimiento profundo de la situación, pero por lo que sigo a través de la prensa y las informaciones de mis hermanos en España, y todo lo que he vivido en mi patria en años anteriores con las diversas leyes de educación, siento que es, una vez más, una oportunidad perdida para un gran Pacto Social de Estado por la Educación. La educación de nuestros niños y jóvenes es algo muy sensible y muy delicado. Pero me da pena que en estos tiempos en los que tanto se habla de diálogo, de participación, de inclusión, de no exclusión..., no seamos capaces de ponernos de acuerdo para unir todas las fuerzas en favor de las nuevas

¿Va a suponer esta ley un problema para la Congregación en España?

Hasta ahora hemos sido capaces de seguir adelante en el contexto de las diversas leyes. La fuerza está en la unidad, no solo nuestra, sino con todas las demás instituciones con las que compartimos esta vocación de educar a los jóvenes: pienso en Escuelas Católicas de España, en las Confederaciones de Padres, y en otras instituciones con las que compartimos la misma visión en el campo de la educación y enseñanza concertada. Mantenernos unidos es esencial. Y lo es no tanto para defender nuestro derecho a existir, que quizás no sea lo que ahora está en juego, sino algo que es más profundo: el derecho fundamental a la libertad de enseñanza en la parte que hace referencia al derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos conforme a sus convicciones civiles, morales y religiosas.