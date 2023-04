Siete meses de cárcel por comprar a sabiendas un móvil robado

Aunque el inculpado recurrió en apelación dicha condena, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha desestimado su recurso y ha confirmado plenamente la sentencia inicial condenatoria.

"El apelante no compareció al juicio y aunque si bien es cierto que esta circunstancia no puede ser interpretada a modo de aquiescencia o reconocimiento tácito de los hechos, tenemos que decir que ni si quiera en vía de recurso da explicación sobre el lugar donde adquirió el móvil y su precio entre otros extremos. Como bien dice la juez a quo, ante la incomparecencia del acusado no se contó con versión justificativa alguna, figurando como dato relevante la proximidad temporal entre la sustracción del móvil y la ocupación del mismo al acusado; de modo que si bien no se puede acreditar que el acusado sustrajera el móvil, si que se le tuvo que representar como probable la posibilidad de que fuera sustraído, pues se le ocupó sin cargador y demás complementos propios del mismo, sin embalaje, extremos que evidencian que su procedencia era ilícita", resume la Audiencia.