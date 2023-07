Sor Corazón, 97 años, ejemplo de humildad y fe en el Señor

Sor Corazón es una monja dominica que lleva desde los 20 años dedicada a la oración y la vida de clausura en el Monasterio Madre de Dios de Sevilla. Es la hermana más mayor de esta comunidad religiosa, integrada por once hermanas. Tiene 97 años (en septiembre cumplirá los 98) y nunca ha tenido enfermedades, excepto algún pequeño catarro. Ha sido y es una mujer muy fuerte, que no se queja, incluso con la tensión alta que le provocado palpitaciones y con la neumonía, siempre dice «ya estoy mejor». Debido a su avanzada edad, ha tenido varios ingresos hospitalarios durante este año. En estos momentos está recuperándose milagrosamente en su querido convento, después de estar muy malita. La explicación para sor Corazón es clara: «La fuerza está en Dios. Podemos estudiar mucho, pero nunca la mente de Dios».

He tenido la oportunidad de visitarla y mantener charlas cariñosas con ella, una en febrero y otra recientemente en julio. Mujer muy activa y querida en la comunidad por su gran fortaleza y amor a Dios, ahora permanece en cama atendida primorosamente por las otras monjas. «Sor Cristina la cuidó durante tres años, otros tres sor Filomena y ahora todas», dice sor Adela, una institución en el convento. La priora de Madre Dios, sor Patricia, comenta que sor Corazón «es muy devota del Sagrado Corazón de Jesús y vemos milagros, ya que se han salvado muchas situaciones, gracias a esta devoción».

Sor Corazón reside en este convento sevillano desde los años 70 del siglo pasado, donde llegó por la fama de santidad de la venerable sor Bárbara de Santo Domingo (conocida popularmente como la hija de la Giralda), mística sevillana muerta a finales del siglo XIX en olor de santidad. «Fue un fraile dominico quien trajo a sor Corazón a Sevilla, conocedora de los milagros de Sor Bárbara fallecida en nuestro convento el 28 de noviembre de 1872», explica sor Adela.

Francisca Rodríguez Mata (nombre de pila de sor Corazón) nació en Ávila en el mes de septiembre de 1925. «En mi casa mi familia me llamaba de pequeña Paquita. Cuando de muy joven vine a la Orden me pusieron Sor Corazón de María y desde los 20 años estoy dedicada a la oración y la vida de clausura en este convento. El Señor siempre me ha ayudado».