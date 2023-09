Telefónica, entre dólares, bancos y ahora turbantes

La multinacional “española” más conocida demuestra aquel dicho de que el dinero no tiene ideología, ahora se ha colocado un turbante árabe para seguir comiendo hamburguesas con el dinero de la banca y de los fondos de inversión

La noticia más importante de la semana no han sido las risas entre Puigdemont y Yolanda Díaz -sólo les ha faltado un piquito consentido, sobre todo por él que es el que manda- sino que los árabes se han hecho -o quieren hacerse- con el 9,9% del capital de Telefónica convirtiéndose en propietarios principales de la multinacional de origen español porque ya no se puede decir que es española, cosas de la globalización. Por ahora se han conformado con la mitad de ese casi 10% y no han comprado más -directamente- para evitarse burocracia ya que desde la pandemia se implantaron disposiciones estatales para evitar las Opas hostiles y si los musulmanes hubieran querido llegar siquiera al 5% le hubieran tenido que pedir permiso al gobierno que dicen que está alarmado con esta entrada, no sé por qué, si la progresía está en contra de la llamada Toma de Granada habría que tocar las campanas cada vez que la media luna reaparece en Al-Ándalus que no era sólo Andalucía, llegaba hasta Zaragoza, Barcelona y algo más arriba. Eso a pesar de que Telefónica colabore con la Defensa española, ya sabemos por la inmigración y los petrodólares que el árabe es bueno por naturaleza.

Todo llegará, aunque digan lo contrario estamos ante una típica jugada mundializadora. ¿No acabó Endesa en manos italianas y antes Seat en poder alemán? El gobierno se preguntará qué quieren estos moros y ellos responden sin responder que hacerse dueños absolutos dedicando un 30% de la última ampliación de capital que ha llevado a término la empresa árabe que ha irrumpido en la telefonía de origen español más conocida: STC que amplió capital a 7.500 millones de euros. Los árabes se llevan futbolistas y ahora se van a llevar Telefónica para desarrollar su influencia digital y de telecomunicaciones en general

Digo que es la noticia de la semana porque éste es el auténtico Poder y ni una Yolanda ni un Puigdemont tienen nada que hacer si el Poder decidiera lo contrario, lo que pasa es que le damos más importancia de la que tiene a las andanzas políticas y además el periodismo se enfoca al revés: en lugar de hablar más del Poder que del poder lo hace al contrario porque le gusta más a la gente, es más sencillo de entender y de explicar dado que multitud de periodistas jóvenes ignora realmente cómo funciona el mundo, ¿o es que los políticos y los medios están haciendo todos los días hincapié en que los intereses de EEUU en Ucrania y Europa siguen teniendo gran parte de responsabilidad en la inflación y sus derivados? EEUU ni quiere una Rusia fuerte ni, lo que es peor, no quiere una Europa unida por una moneda que se pueda adoptar como patrón mundial o de una parte del mundo, más una entente comercial con Rusia. Para ello está dispuesto hasta de llenar de radiación cancerígena a Europa con las bombas de racimo. Ya veremos la reacción de Rusia.

El germen de Telefónica está en la concesión que el general Primo de Rivera hace en 1924 a ITT (USA). Luego Franco la nacionaliza en 1945. Telefónica se privatiza a mediados de los años 90 del pasado siglo, lo hacen a medias Felipe González y José María Aznar, entonces el dúo PSOE-PP se entendían mejor y cumplía con disciplina las “órdenes” del Poder. Qué cosas, Franco nacionaliza y sus “herederos” más el progresismo privatizan, ¿qué es esto? Se llama neoliberalismo. A partir de los años 90 Telefónica se expande por los medios de comunicación para desinvertir a principios del siglo XXI y volver a intensificar después su actividad. Ahora posee sus propios canales de televisión y hasta 2022 aproximadamente ha mantenido más del 7% de las acciones de Prisa. Fue propietaria de Onda Cero y de Antena 3 TV o de la plataforma de televisión por satélite Vía Digital que se unió más tarde a Canal Satélite Digital -de Prisa- formando Digital+, y tuvo una considerable influencia sobre el diario El Mundo en 2003.

En 2017 los propietarios principales de Telefónica-Movistar eran BlackRock (USA), el fondo de inversión más importante del mundo que ha logrado el don de la ubicuidad, con el 6,7% del capital. BBVA (E): 6%. Société Générale (F, banca): 5,7%. La Caixa (E): 5,2%. A estas grandes firmas las llamamos en el periodismo el núcleo duro, son las que llevan la sartén por el mango, aunque parezcan pocos los porcentajes que alcanzan cada una de ellas. Por aquel año, otros accionistas institucionales de referencia de Telefónica, según el ranking que elabora Bloomberg, eran Vanguard Group (USA, fondo de inversión) con un 2% del capital, Norges Bank con el 1,35% y Wisdomtree Investments con el 1,03%. A su vez, la propia operadora tenía en autocartera un total de 141 millones de acciones, equivalentes al 2,80% del capital.

No todos los grandes negocios atienden exactamente al mapa de las geopolíticas y las guerras. En el verano de 2009, adquirió Telefónica el 8% del capital de China Unicom y ésta el 0,88% de Telefónica, es lo que se llama participaciones cruzadas. Su penetración en México a través de Movistar es cada vez más sólida. En noviembre de 2009 logró que el gobierno mexicano abriera el mercado de móviles. A finales de 2011-inicios de 2012 se une a Microsoft para promocionar la TV Imagenio en Internet. En junio de 2012 poseía el 5% de China Unicom. En 2017 mantenía esta alianza y apoyó a China Unicom en su penetración en el mercado británico (donde Telefónica posee una filial). En abril de 2013, Telefónica presentó Movistar TV, una nueva oferta de televisión que ofrece contenidos televisivos a todas las pantallas –PCs, TVs, smartphones y tablets- y a todos los clientes de la compañía. La nueva propuesta sustituyó a la marca Imagenio.

El turbante no es nuevo en Telefónica. En 2014 se anuncia una unión entre Al Jazeera TV, Mediaset (familia Berlusconi) y Telefónica para gestionar la TV de pago. No hay barreras ideológicas para el dinero. Al Jazeera fue la TV “terrorista” de Bin Laden apoyada por el emir de Qatar y odiada en EEUU. A Berlusconi se le acusaba de fascista pero bien que le pedían su dinero desde Prisa y la misma Telefónica. En fin, que hay dos verdades: la superficial de las risas de Yolanda con su novio político Carles Puigdemont y ésta otra que, mínimamente, les narro y que va por el fondo.

Naturalmente Telefónica está extendida por América Latina. En Argentina llegó a poseer Tele Fe que vendió en 2017. A nivel mundial, en 2018 firmó un acuerdo con Netflix para incluir sus contenidos en Movistar+. ¿Qué ganaba Netflix aliándose con Telefónica? Suscriptores. Tanta plataforma de televisión va contra la rentabilidad y llegará un momento en que las alianzas se incrementen mucho más que ahora que se está atomizando demasiado el mercado.

Y no hay que darle más vueltas, si nos metemos a fondo en Telefónica y sus extensiones nos topamos con esa realidad subyacente que nos domina: una tela de araña de empresas muy poderosas a cuyo lado tratan de sobrevivir los estados y sus políticos que se van adaptando con las puertas giratorias o rebelando y entonces sufren las consecuencias. Llegamos a este momento de 2023 donde el fondo de inversiones de Arabia Saudí, Saudí Telecom Company (STC) se ha convertido en el accionista mayoritario de Telefónica, de hecho, que no de derecho, con el 9,9% de las acciones, como se ha dicho. STC está controlada en un 64% por el Estado Saudí. Los otros accionistas importantes de Telefónica son: BBVA, 4,87%. Blackrock (USA), 4,48%. CaixaBank, 3,5%.

STC Group es la mayor operadora de telecomunicaciones de Arabia Saudí, controlada por la familia real, con una cuota de mercado del 75% de telefonía y gestiona el 90% del volumen y los datos del tráfico de internet del país. Tiene presencia en 11 países y una base de clientes de 170 millones.

Lo más interesante de todo esto es que Arabia Saudita se viene apartando desde hace tiempo de sus amigos de Estados Unidos para acercarse a Rusia y España es de la UE, fiel servidora de EEUU. Sin embargo, como la pela es la pela, quien ha asesorado a STC en toda esta compra ha sido la banca yanqui Morgan Stanley. El mundo siempre ha estado loco, ahora lo sigue estando, pero más globalmente. ¡Más madera!