Tres residencias de ancianos de Sevilla, en peligro

Las trabajadoras de la Residencia de Personas Mayores Nuestra Señora del Aljarafe perteneciente a la Fundación Gracia y Paz, han alertado de la situación de estos centros, dos en Sevilla, uno en Aznalcázar y otro en Huévar del Aljarafe, donde, debido a que la Junta no está cubriendo las plazas concertadas, no se están cubriendo asimismo los gastos y se corre el riesgo de cerrar.

En un comunicado, han explicado que el hecho de que la Junta no cubra las citadas plazas (70 en residencias y 10 en centro de día), conlleva el consiguiente impago de esas plazas que se encuentran sin ocupar desde hace meses. “El precio de todo lo demás (luz, alimentación...) sigue subiendo y nosotros hemos dejado de ingresar las plazas que la Administración ha decidido no cubrir, no por falta de personas mayores dependientes sino por falta de conciencia social del gobierno ya que estas personas se están viendo abandonadas nuevamente por un sistema que no los protege”.

El problema de la asignación

Debido al sistema de asignación de plazas que rige la cubertura de centros residenciales, dicen las trabajadores tras hablar con los técnicos de Delegación (SAAD), “que al distrito Aljarafe ya no le corresponde la asignación de más plazas concertadas y no las están cubriendo”, aunque “a esta misma Fundación sin ánimo de lucro a la que pertenecemos tiene otras dos residencias, una en Sevilla capital (polígono San Pablo) y la otra en Huevar del Aljarafe en las que tampoco están siendo cubiertas las plazas concertadas”.

“Tenemos constancia de que los PIAS (los expedientes para los ingresos) no se están resolviendo y desde la Delegación nos dicen que no es un problema técnico sino un problema político”, explican, y citan que “además del abandono que están sufriendo esos ancianos a los que el derecho a acceder al recurso les corresponde y no se les está concediendo, se van a ver muy perjudicadas tanto las trabajadoras de las tres residencias que tiene la Fundación (50 trabajadoras en su gran mayoría mujeres) como a los residentes de los tres centros (57 personas dependientes)”.

Y es que, aunque se les asigne otro centro residencial donde vivir, “ellos quieren vivir donde lo están haciendo en la actualidad. Es su hogar, donde están adaptados, donde conocen a sus vecinos de habitación y donde reconocen al personal como parte de su familia y vida”.

“El sistema les abandona”

Las trabajadoras lamentan la situación en que quedan estas personas “después de toda una vida trabajando y tributando”, ya que “el sistema nuevamente los abandona, al sector de población más frágil y vulnerable, de los que raramente recibe el voto ya que suelen ser personas con pluripatologías condenadas a llevar una vida dependiente”.

Han reclamado la dificultad “que tenemos en este sector de poder manifestarnos, pronunciarnos y hacer que se nos escuche a pesar de sueldos y convenios lamentables, a pagas extras sin pagar, a descuelgues salariales”.

Por eso, han pedido atención a lo que reclaman, “que seamos escuchadas, que las personas que viven en el centro no tengan que abandonar su hogar, que estas personas que tienen un derecho se les reconozca y como consecuencia a ese reconocimiento no se cierren los centros y nos veamos con 60 trabajadoras en la calle sin trabajo”.