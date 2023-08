Un beso más famoso que el de Judas

Menuda foto, ¿fue consentida o el marinero se abalanzó sobre la enfermera, producto de la dicha del histórico momento? Los protagonistas del beso no se conocían. Parece como si entonces y con el tiempo la foto haya sido más famosa y celebrada que condenada la intencionalidad del marinero y la masacre en Japón, el genocidio estadounidense del que aún se vanaglorian. Y no ha pasado nada por este vanagloriarse, al contrario, nuestras aficiones, modas, deportes, ejercicios, formas de hablar y programas informáticos y de televisión son alabados y adquiridos procedentes de USA. Y de eso nuestro gobierno progresista no se ocupa, es asunto complicado porque sus mismos votantes están agringados y porque ya lo intentó Francia en el seno del entonces GATT sin éxito: venció el audiovisual yanqui con su machismo y todo.

Desde las páginas de yosoymujer.es , Lola Montiel nos contaba: “El 14 de agosto de 1945 se anunció la victoria en la II Guerra Mundial , tras lanzar dos bombas atómicas sobre Japón. Ese día, en el cruce de Broadway con la séptima , Alfred Eisenstaedt y Victor Jorgensen inmortalizaban un beso apasionado entre un marinero y una enfermera. Sí, dos fotógrafos diferentes , existen dos fotografías del mismo momento . Alfred Eisenstaedt, tomó la que fue publicada en la revista Time , y Victor Jorgensen la que apareció en el New York Times , que tiene un punto de vista más lateral”. Y añadía: “Los protagonistas fueron complicados de localizar pues muchos marineros y enfermeras dijeron ser los protagonistas de esta icónica foto, sin embargo, a día de hoy se cree que fueron Carl Muscarello y Greta Zimmer Friedman quien en realidad no era enfermera sino asistente dental y que en 1980 declaró para Life que el beso había sido totalmente casual y que nunca más supo de aquel marinero”.

Luego ya está el nuestro del mundial de fútbol femenino que ha formado la mundial. Me atrevo a decir que es más famoso que el beso de Judas -no consentido- que es el más popular que conocía un servidor de niño, cuando me comieron el coco en el colegio y nadie me defendía. Ni siquiera fue un beso histórico, sino perteneciente a la tradición cristiana. Judas quedó como el malo y se quitó la vida. Rubiales era aquí no el malo sino mucho más allá, realmente, por su historial, parece un tipo impresentable, indigno de estar en las más altas instancias del Estado. Se sabían o sospechaban muchas presuntas ropas sucias y sin embargo nadie tuvo cojones para quitarlo de en medio. Pero, oh, llegó la oportunidad, mediante la sacralización de la mujer. No es correcto comportarse así en una máxima autoridad del deporte, con un abrazo amistoso y un choque de manos basta. Hasta una palmadita inocente en la espalda. Los altos cargos deben controlarse muchísimo más.

Dicho esto, el resto es el proceso inquisitorial y el linchamiento mediático y de público más grosero que he analizado después del de Gary Webb y Julian Assange. No son comparables desde luego, pero son linchamientos mediáticos clarísimos. Juicios paralelos descarados aprovechando a la mujer que es clienta fija y muy habitual del mercado y votos seguros en las urnas. Un beso les ha preocupado más a todos que la conferencia sobre el hambre en el mundo que están pidiendo organizaciones internacionales o que la terrible pobreza que azota al mundo desarrollado -en Especial en España- donde ni hay derechos humanos para viviendas o para llegar a final de mes.

Lo del feminismo es más lucido y mejor para prescindir para siempre de los servicios de un Rubiales tosco y maleducado. Lo que yo oí en TVE y en La SER fue la propaganda y la crucifixión política más descarada que jamás recuerdo desde Franco. Y se sumaron más tímidamente otros medios de comunicación de derechas. A ver, qué iban a hacer si aquí a casi todo el mundo le aterra salirse de la opinión publicada que asume la masa sin matización ni presunción de inocencia alguna. Sin tonalidades grises. Los códigos deontológicos del periodismo saltaron por los aires con el famoso piquito y la rascadura de testículos de Rubiales. Le tenían ganas, se la tenían jurada, pero se han debido esconder detrás de las faldas de una deportista para hacer lo que tal vez deberían haber hecho desde tiempo atrás.

Escuché y presencié cómo los medios esperaban una dimisión y el condenado de antemano no obedeció esa voluntad que era sin duda la verdad. Se condenaba sin titubeos la libertad de expresión y hasta a quienes aplaudieron el discurso. Si Rubiales es un delincuente, los que le aplaudieron son sus cómplices. Ya está, lo han dicho los grandes sacerdotes del Templo Sagrado de la verdad. Escuché y escucho a periodistas queriendo hacer méritos ante sus jefes para subir en el escalafón y ganar más dinero a costa de un tocahuevos. Las funciones de la Justicia se las arrogaban ellos, la verdad y la mentira, también, si somos o no machistas, también. Si Borrell afirma que las chicas campeonas están llegando al nivel de los machos es un machista. Yolanda Díaz sale con otro argumento político para captar votos ingenuos: deben cobrar lo mismo las futbolistas que los futbolistas. Vale, que destroce el capitalismo que es lo que lo rige todo. Y que nos diga cómo hacerlo. Que destroce la evolución biológica y el tiempo que unas y otros llevan pegando patadas a un balón. Que nos diga cómo se hace eso. Si Nadal le replica que hay profesiones -como la moda- en la que las mujeres ganan más, Nadal es un machista.

Aquí no hay quien se salve. Y otra cosa. España es un país donde no se admiten personas que se sientan seguras de sus actos. Quien no se disculpa es un hijo de la gran p... o un fascista y quien se disculpa pero no como los sanedrines posmodernos desean, lo mismo. El tono de políticos, feministas de salón y periodistas políticamente correctos llegó a provocarme indignación, temor y sonrisas, Me recordó a lo de: “Rubiales, ¿renuncias a Satanás y sus pompas?”. “No”. Otra vuelta de tuerta al potro de la tortura. “¿Y ahora?”. “No”. “A la hoguera, que se pronuncie el tribunal supremo de la Moncloa”.

Si el caso llega a la Justicia de verdad no creo que los abogados defensores del reo lo tengan muy complicado a menos que también sean presas del pánico social de la turba. Dos palabras enfrentadas, en esencia, eso es lo que hay en el lugar de los hechos. Jenni Hermoso afirma que la besó sin consentimiento, pero también escribió estas palabras: «Ha sido un gesto mutuo totalmente espontáneo por la alegría inmensa que da ganar un Mundial. El presi y yo tenemos una gran relación, su comportamiento con todas nosotras ha sido de diez y fue un gesto natural de cariño y agradecimiento», eso he leído que manifestó Jenni en unas declaraciones facilitadas por la RFEF. Ahora dice otra cosa a través de su sindicato y otras entidades. ¿Lo ha escrito ella o se lo han escrito? Rubiales ha recibido múltiples presiones para que se vaya. ¿Ella no para que contribuya a esa marcha?

El presidente Rubiales no debe continuar donde está, pero de ahí a formarse la que se ha formado va un abismo, de nuevo he sentido vergüenza ante cierto periodismo que piensa más en los votos para sus señoritos y receptores que en una visión más equilibrada. El comportamiento de Rubiales es impropio y una falta de respeto a una persona, no una agresión porque entonces queda abierta la veda a que ya ni se pueda mirar a una mujer o que haya que pensarse cómo comportarse aunque sea para darle un simple beso. Hoy se besa de muchas formas, somos muy besucones. Lo de Rubiales es una falta, una conducta impropia, si se ha de condenar a Rubiales que sea por eso y por mucho más, que se investigue y que no se utilice a la mujer también para esto en lugar de completar el trabajo llevando a los tribunales a este hombre por presentas irregularidades. En qué han consistido deben decirlo los jueces, no nosotros o los periodistas. Claro que, si no lo hacemos, ¿cómo seguir la tradición que nos han clavado en el cerebro consistente en dividir la vida en buenos y malos? Esa división da dinero: al cine, al teatro, a la TV, a los sindicatos, a los periodistas, a los empresarios, a los literatos, a todos.

Judas traicionó a Jesús. ¿A quién ha traicionado Rubiales con su beso a una mujer encumbrada, mitificada, a la vez que mancillada, agredida, según otros, humillada a tenor de distintas opiniones? Ha traicionado Rubiales a los movimientos más intolerantes, al periodismo menos periodístico, al saber estar de un máximo dirigente, a muchas personas que no esperaban eso, tanto en España como en todo el mundo. Y creo que se ha traicionado a sí mismo y se ha colocado la soga al cuello al dejarse guiar por sus pasiones, por su educación absolutista. Le ha dado oportunidad a los cobardes que lo han subido ahí para descabalgarlo después de haberle puesto un sueldo bruto de casi un millón de euros al año.