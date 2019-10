Un ciclista se cae, se fractura la clavícula y termina multado por la Guardia Civil

Al poco rato, una patrulla de la Guardia Civil apareció para levantar atestado de lo sucedido y avisar a los sanitarios, explicando que eran «leves rasguños». En el atestado, el ciclista aseguró «haber perdido el control de la bicicleta y me he caído sobre la calzada, sin saber lo ocurrido ni acordarme de nada más». En dicho documento, el agente marca las casillas «sí» y «no» sobre la posible responsabilidad del accidentado y a la distracción como causante del suceso.

La ambulancia ya estaba en el lugar de los hechos y la pareja de la Guardia Civil continúo haciendo preguntas, lo que hizo que los sanitarios tuvieran que esperar 20 minutos.

Francisco Hidalgo fue conducido al ambulatorio de El Portil debido al aviso que dieron los miembros de la benemérita sobre la importancia de las lesiones. Allí, cuando lo vieron, lo trasladaron inmediatamente al hospital.

El ciclista ha asegurado que la «actitud de los agentes no me gustó. Llevo mucho tiempo montando en bicicleta y no he visto esto nunca. Estoy federado para esta práctica y jamás se ha visto esto».