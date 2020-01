Un reo agrede a dos funcionarios y alega que fue en defensa propia

El hombre que, encontrándose en la cárcel, supuestamente lesionó en el brazo a un funcionario de prisiones y causó diversas lesiones a otros cuatro y a otros tres internos, tras iniciar una pelea con uno de ellos en mayo de 2017, ha asegurado este lunes durante el juicio que agredió a los funcionarios en defensa propia al notar que le «faltaba el aire», así como que llevaba en la mano un bolígrafo pero ningún objeto punzante.

En su declaración ante el juez de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla, este hombre, para el que la Fiscalía ha mantenido la pena de ocho años de prisión --cuatro por un delito de atentado y otros cuatro por uno de lesiones, más el pago de 4.270 euros por siete leves de lesiones--, ha asegurado que su intención no era «hacer daño", sino

«coger aire» porque se quedó sin respiración cuando fue reducido por los funcionarios.

Sobre la pelea, que tuvo lugar el 6 de mayo de 2017, ha precisado que se debió a que su familia le había mandado 200 euros a través de los familiares de otro preso y este no le entregaba el dinero.

«Nos peleamos, se metió otro preso más y un funcionario me cogió del cuello para tirarme al suelo y yo me quedé sin aire», motivo por el que le golpeó, no obstante ha asegurado que él «respeta» a los funcionarios

Los tres reclusos lesionados, según el Ministerio Fiscal, han coincidido en que no recuerdan nada de lo que ocurrió y no han reclamado nada por las lesiones.

Por su parte, los funcionarios también han declarado. El primero que medió en el altercado ha detallado que le quitó «el objeto punzante» cuando se percató del forcejo entre los presos y ha precisado que no le costó quitárselo, lo que "sí llevaba era un bolígrafo y estaba muy alterado".

Al respecto, ha reconocido que «la movida» no iba contra los funcionarios sino contra uno de los presos, mientras que los otros han señalado en que el «pincho» ya no estaba en poder del acusado cuando lo estaban reduciendo.

El funcionario jefe de servicio, que tuvo las lesiones más graves --sufrió un tirón en el brazo y resultó herido con la rotura parcial del tendón del bíceps braquial, motivo por el que tuvo que ser operado y tenerlo inmovilizado en cabestrillo durante más de 70 días--, ha precisado que, tras ser avisado del altercado, se acercó al módulo y le dijo un compañero que «tiene un objeto punzante y era un bolígrafo», momento en el que lo reducen y en el forcejeo le partió el bíceps «al dar patadas y manotazos para zafarse».

Por su parte, la defensa ha pedido la libre absolución de su cliente al considerar que no se ha producido atentado a la autoridad porque «no golpeó queriendo» a los funcionarios y, subsidiariamente, que sea condenado por resistencia a la autoridad.