Un salto en paracaídas, origen del premio de la cesta sevillana con 750.000 euros en premios

La cesta ‘La niña’, que sortea la Venta El Paisano de Utrera (Sevilla) con premios valorados en 750.000 euros, ha ido a parar a las manos de Aarón, un joven de Santa Cruz de Tenerife, gracias a la afición por el paracaidismo de su cuñado, Goyo, que acudió el pasado agosto a Sevilla para saltar desde una avioneta.

Los dos cuñados han acudido este lunes a la venta, situada en una de las salidas de la Nacional IV, donde han recibido oficialmente los regalos que componen esta cesta, todavía con la duda de cómo podrán llevarse hasta Canarias todo lo que han ganado, porque sostienen que aún están abrumados y no les ha dado tiempo a pensarlo.

Y es que, si normalmente es un problema llevarse a casa premios por valor de 750.000 euros, en esta ocasión se acrecienta la historia, y el ganador aún ni ha pensado en eso, aunque bromea con que “habrá que alquilar un avión si hace falta” para trasladarlo todo.

Además del regalo estrella, un apartamento en Sanlúcar de Barrameda (Cádiz), Aarón se ha llevado cuatro vehículos: una autocaravana, un Mercedes GLC 200, un Cupra Formentor y una motocicleta BMW R18.

La lista incluye también un lingote de oro de 250 gramos de peso, 12 tarjetas de regalo de un centro comercial por 300 euros cada una y un crucero, además de cinco jamones ibéricos u otros tantos quesos, con el detalle que nunca falta entre los millonarios regalos: un bote de antiácido.

Lo que sí va a poder “transportar” sin problemas es uno de los regalos más llamativos con que cuentan desde hoy ya que ha conseguido no pagar hipoteca en su casa durante un año, hasta un límite de 1.200 euros al mes.

Este empleado de una gasolinera ha explicado que en agosto acompañó a su cuñado a saltar en paracaídas a Bollullos de la Mitación y decidieron “conocer la venta y su cesta» porque alguna vez habían hablado de comprar papeletas a través de la web, y es la primera vez que lo hacen «con papeletas físicamente”.

En total se llevaron diez, cinco cada uno a nueve euros cada participación, y el ganador asegura que han comprobado que la papeleta ganadora estaba entre las cinco que compró, aunque su cuñado espera “que sea generoso y caiga algo”, mostrando su preferencia por el Cupra Formentor, del que, de momento, se ha quedado con la llave “en custodia”.

Aarón, padre de una niña de tres meses, asegura que siempre tuvo el pálpito de que podía llevarse la cesta: “Hasta el mismo 5 de enero (día del sorteo) estuvimos bromeando en casa con que me iba a tocar”, y cuando vio el número agraciado, el del sorteo de la ONCE de aquel día, el 04122, no tardó ni un minuto en darse cuenta de que había ganado.

De hecho, Juan Luis Cadena, portavoz de la venta, asegura que a primera hora del 6 de enero ya se pusieron en contacto con la gerencia del establecimiento, de modo que ha sido el año que más rápidamente han sabido a dónde habían ido a parar los premios y por primera vez fuera de la España peninsular.

Aaron ha tomado el relevo de una pareja de Pizarra (Málaga), Juan Manuel Benítez y Carolina Ruiz, que compraron la papeleta que coincidía con el 73.619, número ganador del sorteo de la ONCE del 5 de enero de 2023.

Curiosamente, si en el caso del canario fue la casualidad de querer ver la cesta en vivo, los malagueños consiguieron los premios gracias a un presentimiento, que les hizo recorrer en moto los 156 kilómetros que separan la localidad malagueña de la venta para comprar la papeleta que resultó ser la ganadora.