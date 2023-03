Un vino con... José Luis Sanz

Ayer se celebró el treinta aniversario de la salida de mi promoción de Portaceli. Treinta años ya desde que abandonamos la institución jesuita y emprendimos caminos, cada uno por nuestra cuenta, después de doce años juntos. Es posible que no lo entiendan, pero ser alumno de este colegio te marca de por vida. De hecho, aun hoy, todavía escucho hablar del “sellito de los niños Portaceli” lo cual, dejémonos de tonterías, me enorgullece enormemente. Y siento nostalgia, por qué no reconocerlo, en las fotos que compartimos los viejos compañeros, de una Sevilla en blanco y negro donde las cosas no es que fueran mejores, es que eran simplemente diferentes, donde soñábamos con ser grandes profesionales en la materia que a cada uno nos apasionaba.

El tiempo ha pasado desde entonces y me encanta coincidir en el día a día con compañeros con los que compartí inquietudes en aquellos maravillosos años. A pesar de las enormes dimensiones del cole, todos nos conocíamos, aunque sólo fuera de vista, por coincidir en el recreo. Hoy, me suenan algunas caras a las que el paso del tiempo decidió respetar. Eso me ha pasado con mi invitado de hoy. He quedado a tomar un vino y unas tapas con José Luis Sanz, candidato a la alcaldía por el Partido Popular al Ayuntamiento de Sevilla. Hasta la fecha, a José Luis se le conocía por ser el alcalde de la localidad vecina de Tomares, además de Senador en Madrid y, en buena medida, avalado por los logros obtenidos en la localidad sevillana, presenta sus credenciales al Ayuntamiento de la capital hispalense.