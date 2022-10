Una Navidad de cinco estrellas

Apenas hemos regresado de las vacaciones y con las maletas del verano aún sin deshacer del todo, la Navidad asoma su poderosa sombra a nuestras vidas. Con treinta y cinco grados de temperatura, ya aparecen en las calles de Sevilla los primeros vendedores de castañas y, turrones y mantecados, empiezan a exhibirse en los lineales de los supermercados. Las calles empiezan a engalanarse con luces y, en los grandes centros comerciales, ya está colocada la decoración de turno, aunque aún no estén encendidas aún. La Navidad no nos puede coger desprevenidos y lo entiendo perfectamente. Tras unos años con limitaciones, estas son las primeras «normales» después de pasado lo pasado. El caso es que ya no nos conformamos con invitar o salir a comer. Necesitamos un paso más. SI algo ha traído la pandemia es una nueva forma de ver la vida y de disfrutarla.