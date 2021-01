Vecinos de El Tardón denuncian cortes de luz continuados de hasta 24 horas

Los vecinos de El Tardón y el barrio León vienen sufriendo desde hace días la interrupción del suministro eléctrico de forma intermitente , con cortes prolongados e incluso repetidos en la misma jornada . Una situación que supone un perjuicio tanto para negocios como para particulares, y que se está viendo agravada con la ola de frío , al no contarse con potencia suficiente – o incluso sin suministro – para mantener los electrodomésticos o los aparatos de calefacción.

El entorno de Álvar Núñez y Lorenzo Leal se ha visto especialmente afectado. Los vecinos de este enclave han interpuesto distintas reclamaciones , que la compañía eléctrica resuelve como “ incidencia aislada ” y que además “no consta que haya resuelto”. Además de tener que afrontar las bajas temperaturas sin poder usar aparatos de calefacción, los cortes de luz y la falta de potencia está afectando a estudiantes – que no pueden seguir las clases y exámenes de forma virtual – y personas que teletrabajan desde sus domicilios, habiéndose registrado incluso la avería de equipos informáticos . Los afectados además afrontan con temor los próximos días, ante las previsiones de temperaturas bajo cero para las noches de esta semana.

Ante ello, el alcalde ha pedido a Endesa que "extreme" las medidas y "realice un refuerzo" para mejorar la capacidad de atención en momentos punta de consumo eléctrico en algunos puntos concretos de la ciudad ante la ola de frío que se está viviendo, según ha informado la referida agencia. "Me aseguran que en los próximos diez o doce días se van a producir las reparaciones y refuerzos para que no se produzcan los cortes de suministro que se están viendo ahora” ha explicado Espadas, achacando esta situación a “puntas de consumo, que llevan a sobrecargas que la red no se está siendo capaz de admitir".

Según ha informado Europa Press, el regidor sevillano ha explicado que para realizar las actuaciones que requiere la normalización del suministro “se tiene que elegir el mejor momento porque tampoco se trata de cortar el suministro para llevar a cabo las actuaciones cuando las personas necesitan la energía, en un momento tan frío como este".