Vecinos detectan una docena de casas señaladas para robar en Sevilla

Las vacaciones son el mejor momento para que los profesionales de lo ajeno hagan de las suyas. La Policía alerta, temporada estival tras temporada, que nunca hay que dar señales de que una vivienda está vacía para no incentivar a los ladrones a coger lo que no es suyo. Estos cacos tienen un código muy particular que sirve para marcar las casas y eso es lo que se han encontrado los habitantes de un barrio sevillano.

Un vecino que prefiere no dar su nombre del Residencial Trinidad, en la Carretera de Carmona, se encontró en el día de ayer un fino hilo de silicona que conectaba el marco de la puerta con la misma en la parte superior. Extrañado de ese elemento, revisó las viviendas de sus vecinos y se encontró la misma marca, pero no sólo en su bloque, también en otros del residencial.

Este vecino llamó a la Policía para que tomasen nota de lo que encontraron.

Los agentes que allí se desplazaron eliminaron la mayoría de estas pruebas, que sirven para avisar a los ladrones de si ha entrado o no alguien a la vivienda. En el caso de que este fino hilo de silicona se mantenga intacto, los ladrones entienden que tienen vía libre para poder entrar y hacer de las suyas.

Este modus operandi, denominado ‘Método de la Siembra’ lo realizan grupos organizados que sondean numerosas viviendas para desvalijarlas todas de una vez el día del hurto.

Los vecinos, con miedo a encontrarse a estos ladrones, piden que se intensifique la presencia policial en una zona que lleva un tiempo sufriendo problemas de vandalismo.