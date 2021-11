Vecinos en pie de guerra por el futuro albergue

Asociaciones, colectivos, vecinos y comerciantes del Polígono Hytasa y El Cerro del Águila han mostrado su “profunda decepción” por los argumentos utilizados por el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, en el Pleno municipal para justificar la próxima apertura de un centro de noche para personas sin hogar en el Polígono Hytasa y le han exigido que “tire de sentido común, rectifique y dé marcha atrás, puesto que la ubicación incumple claramente el pliego de adjudicación del servicio”, ya que no se encuentra en suelo residencial y sí en un polígono industrial, dos requisitos que se especifican claramente en el documento.

Más de un centenar de vecinos del Polígono Industrial Hytasa y del Cerro del Águila se han manifestado a las puertas del Ayuntamiento durante la celebración del Pleno municipal para protestar por la actitud del alcalde, al obviar los “claros y nítidos incumplimientos del pliego, además de otras serias dudas administrativas y legales que existen en este proceso, por lo que no tiene sentido que siga adelante con él”, según ha afirmado el portavoz de la comunidad del Polígono Hytasa, Enrique Martín Núñez.

Las explicaciones dadas por el alcalde, Juan Espadas, durante el Pleno tras una pregunta realizada por el portavoz municipal del PP, Juan de la Rosa, acerca de si la ubicación del futuro centro en el Polígono Hytasa cumplía con todos los requisitos legales no han convencido en absoluto a los representantes del Polígono Hytasa, puesto que, como ha afirmado su portavoz, “se excusa y se esconde detrás de un informe técnico y jurídico, que tiene muy poco de técnico y de jurídico, puesto que se limita a hacer un copia y pega de un documento de la empresa adjudicataria”.

Para Enrique Martín Núñez, “no entendemos que el pliego de adjudicación del servicio establezca unos requisitos y luego éstos se incumplan apelando al ‘espíritu del pliego’ o a que lo que se quiso decir realmente no era eso, porque esto no es serio y la única realidad es que el centro está proyectado en suelo industrial y dentro de un polígono industrial, algo que no sólo no es adecuado para albergar a las personas sin hogar, sino que además va en contra de lo expresado textualmente en el pliego”.

Los portavoces del PP, Juan de la Rosa, de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, y de Vox, Cristina Peláez, así como la concejal no adscrita Sandra Heredia se han interesado por las reivindicaciones de los vecinos de Hytasa y el Cerro y han compartido sus inquietudes al considerar que, aunque el proceso de descentralización de los servicios sociales es necesario, ubicar el centro para personas sin hogar en el Polígono Hytasa no es lo más adecuado, ya que no cumple las condiciones necesarias.