«Vi cómo decenas de personas se arrojaban por las ventanas de las Torres Gemelas para escapar de las llamas»

P- De esa persona no se encontró ningún resto y se contabilizó como desaparecida. Allí trabajaban muchos miles de personas, en torno a las 40.000, en cientos de empresas en las que se movían los hilos de la economía mundial. Cuando me despedí de mi amigo, no podía imaginar que me despidiera para siempre.

R- En varias ocasiones, durante mi estancia en Nueva York, me acerqué al Word Trade Center invadida por su enorme majestuosidad. Dos días antes del fatídico día, concretamente a las 11.00 horas, me encontraba en la planta 98 de la Torre Norte. Allí visité a un amigo en su oficina, visita que aproveché para conocer un edificio que se había convertido en un símbolo de poder en la ciudad.

P- El 11 de septiembre de hace 20 años amaneció soleado, era su último día en la ciudad, tras un mes y medio de estancia. Curioso, ¿no?

R- Más curioso fue el hecho de que tendría que haber vuelto a España el 9 de septiembre, pero por motivos de ajustes de última hora de la agencia de viajes tuve que cambiar el vuelo para el 11 de septiembre.

P- ¿Cómo se enteró del ataque terrorista?

R- Yo me alojaba en el apartamento de una amiga, un lugar privilegiado dentro de la gran manzana porque se encontraba a una milla escasa del Worl Trade Center. El ritmo acelerado y vertiginoso de la zona económica y financiera se hacía notar en el vecindario. Desde el portal de mi edificio de veinte plantas imperaba la imagen de las Torres Gemelas, que formaban parte del perfil idílico de Nueva York y creaban un contorno único en una ciudad ahora mutilada en uno de sus extremos. Como era mi último día quise aprovechar hasta el último minuto del tiempo que me quedaba hasta ir al aeropuerto y, dispuesta a salir a la calle, sonó el teléfono a las 8:50 horas de la mañana. A escasos metros de donde me hallaba me enteré de que había sucedido un terrible accidente, un avión había chocado contra una de las Torres Gemelas.

P- Usted salió a la calle y fue testigo presencial de la horrible tragedia

R- Bajé inmediatamente a la calle y vi el terrible accidente. La torre norte estaba en llamas en su tercio superior, el humo negro invadía poco a poco todo el edificio, era impresionante. La gente estaba conmocionada ante el fatal suceso, pero guardaba la calma como podía. Comencé a acercarme a la zona, cuando de pronto, un segundo avión de grandes dimensiones se acercaba a la torre sur. A escasos metros el avión realizó un extraño viraje y se estrelló, casi atravesándola por completo, en torno a la mitad de la torre. Fue algo indescriptible. Aquello no había sido un accidente como se pensó en un principio, aquello había sido un ataque. La gente comenzó a gritar, a correr, nadie podía creer lo que estaba sucediendo.

P- ¿Cuál fue su reacción?

R- Mi reacción fue una situación donde la adrenalina te consume y no sabes bien qué hacer o dejar de hacer. En la calle nos íbamos enterando de lo que pasaba por las radios de los taxis y otros coches, las radios de los comercios y los improvisados altavoces en los que se habían convertido las televisiones expuestas en las tiendas. A medida que iba caminado por la calle y vi venir el segundo avión, impactando en la torre fue cuando me dije: 'Esto no es un accidente, es un atentado puro y duro'.

P- El caos sería impresionante. ¿Sintió pánico al derrumbarse la segunda torre y temblar la tierra bajo sus pies?

R- Sí, cuando colapsaron las torres yo me pregunté: '¿Qué será lo siguiente?', '¿Bombardearán la isla?'. Todo estaba lleno de policías y bomberos, los dos edificios se convirtieron en una trampa mortal. Lo único por lo que me sentí más aliviada fue el encontrarme sola, sabiendo que mi familia estaba a salvo en España y sólo tenía que cuidar de mí.